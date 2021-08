A causa delle preoccupazioni per l’aumento della domanda e dell’offerta dell’OPEC, i prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 3% Reuters

Anthony Fauci, capo consigliere medico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha dichiarato domenica che gli Stati Uniti non si chiuderanno di nuovo per contenere COVID-19, ma “le cose peggioreranno” perché la variante Delta ha contribuito a un aumento dei casi, la maggior parte di cui sono casi non vaccinati.

Anche l’attività manifatturiera statunitense mostra segni di rallentamento. Secondo i dati dell’Institute of Supply Management (ISM), poiché la spesa si sposta dai beni ai servizi e persiste la carenza di materie prime, il tasso di crescita è rallentato per il secondo mese consecutivo.

Un sondaggio condotto lunedì ha mostrato che la crescita dell’attività industriale cinese a luglio è diminuita drasticamente poiché la domanda è diminuita per la prima volta in più di un anno.

Jim Ritterbusch, presidente di Ritterbusch and Associates LLC a Galena, Illinois, ha dichiarato: “I futures sull’energia… esprimono ancora preoccupazioni per un rallentamento della produzione e dei consumi, poiché il numero di casi di coronavirus è aumentato nuovamente in diverse regioni degli Stati Uniti. e diversi paesi d’oltremare.”

NEW YORK (Reuters) – I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 3% lunedì dopo che i dati economici deboli provenienti da Cina e Stati Uniti, i maggiori consumatori di petrolio al mondo, e l’aumento della produzione di petrolio greggio nei paesi produttori di petrolio dell’OPEC hanno sollevato preoccupazioni per la debole domanda di petrolio e eccesso di offerta.

