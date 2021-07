A causa delle restrizioni COVID, i pellegrini immunizzati si riuniscono per Hajj Reuters

Circa 500 volontari sani possono fornire assistenza medica e sono stati installati 62 schermi per trasmettere messaggi promozionali in diverse lingue.

Il robot è stato utilizzato per disinfettare la Grande Moschea e il suo cortile alla Mecca e per distribuire le bottiglie d’acqua di infiltrazione prelevate dal pozzo sacro alla Mecca per ridurre l’interazione umana e garantire la distanza fisica.

La Mecca, Arabia Saudita (Reuters)-I pellegrini musulmani vaccinati contro il COVID-19 si sono riuniti domenica in Arabia Saudita per l’annuale Hajj, che ha vietato ai pellegrini dall’estero per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia e limitare l’accesso dall’interno. regno.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.