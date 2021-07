A causa dell’esitazione degli investitori, la fusione immobiliare da 18 miliardi di euro della Germania è fallita

L’acquisizione da parte della concorrente Vonovia del proprietario residenziale tedesco Deutsche Wohnen per 18 miliardi di euro è fallita perché gli offerenti non hanno quasi raggiunto il livello di supporto richiesto dagli azionisti.

Vonovia ha annunciato nel tardo pomeriggio di venerdì che il 47,62% degli investitori di Deutsche Wohnen aveva accettato un’offerta di acquisto interamente in contanti fatta a fine maggio, con l’obiettivo di costruire un gigante immobiliare con 500.000 appartamenti in Germania e proprietà in Svezia e Austria.

L’offerta pubblica di acquisto deve essere approvata da almeno il 50% degli azionisti della società target. Rolf Buch, amministratore delegato di Vonovia, ha dichiarato al Financial Times: “Questa proposta è fallita”. “Questo è un giorno triste per tutti i nostri stakeholder”, ha detto, aggiungendo che la transazione “ha davvero un senso” ed è stata supportata da Deutsche Bank. e il governo di Berlino.

È la seconda volta in cinque anni che la fusione delle due società viene rifiutata dagli azionisti. Gli investitori di Deutsche Wohnen hanno rifiutato l’acquisizione ostile di Vonovia nel 2016.

Questa volta Vonovia ha fornito 52 euro in contanti per ogni azione di Deutsche Wohnen e ha ottenuto l’approvazione dell’obiettivo. Si tratta di un premio del 22,6% rispetto al prezzo indisturbato delle azioni del proprietario.

La società combinata diventerà di gran lunga il più grande proprietario terriero nella capitale tedesca, dove l’aumento degli affitti e la carenza di alloggi disponibili sono tra le questioni politiche più scottanti.

Per ottenere il sostegno politico alla transazione, le due società si sono offerte di vendere 20.000 appartamenti al governo locale di Berlino e di costruirne altri 13.000 nella capitale tedesca.

Bucher ha detto che crede ancora che l’accordo valga la pena. “Valuteremo a fondo le nostre opzioni”, ha detto. Vonovia possiede già il 18% di Deutsche Wohnen ed è il principale azionista del concorrente. Bucher ha affermato che vendere azioni, fare nuovamente offerte o acquistare azioni aggiuntive sono opzioni.

Una persona che ha familiarità con i dettagli ha detto al Financial Times che l’accordo è stato interrotto dagli hedge fund, che di recente hanno stabilito grandi posizioni in Deutsche Wohnen e non hanno fatto offerte per le loro azioni perché hanno ipotizzato che ci sarebbero stati prezzi più alti in seguito.

Deutsche Wohnen non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.