A causa dell’incertezza dell’OPEC e della nuova epidemia della corona asiatica, i prezzi del petrolio sono scesi in modo significativo per la prima volta in una settimana.

Barani Krishnan

Investing.com-A causa dell’aumento del numero di nuovi casi di polmonite coronarica in Asia, l’OPEC+ potrebbe accettare di aumentare la produzione questa settimana L’incertezza ha causato il primo calo significativo dei prezzi del petrolio in una settimana.

Il prezzo di riferimento del petrolio statunitense scambiato a New York è sceso di 1,14 dollari, o 1,5%, per chiudere a 72,91 dollari al barile. Questo è il prezzo di liquidazione più basso del WTI dal 22 giugno.

Il prezzo di riferimento del petrolio globale scambiato a Londra ha chiuso in ribasso di 2,04 dollari USA, o del 2,7%, per chiudere a 74,14 dollari USA.

Prima della svendita, venerdì il WTI ha raggiunto un massimo del 2018 di 76,20 dollari USA, mentre il greggio Brent ha raggiunto un massimo di quasi tre anni di 76,20 dollari USA.

Anche se è sceso lunedì, l’indice di riferimento del petrolio greggio degli Stati Uniti è aumentato del 50% su base annua, mentre l’indice di riferimento del petrolio greggio britannico è aumentato di circa il 45%.

L’aggiustamento del giorno di negoziazione precedente era dovuto ai rapporti secondo cui l’OPEC+ potrebbe aumentare la produzione di petrolio da 500.000 a 1 milione di barili al giorno da agosto alla riunione di giovedì.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio a guida saudita di 13 membri e i suoi 10 alleati a guida russa, l’OPEC+ di 23 nazioni, hanno tenuto una riunione dopo mesi di aumenti sostenuti del prezzo del greggio. Alcuni analisti temono che ciò possa iniziare a influenzare la domanda. . Alcuni stati membri dell’OPEC+, guidati dalla Russia, sperano anche di aumentare sostanzialmente la produzione per massimizzare le entrate ai prezzi correnti.

Tuttavia, molto dipenderà dal fatto che il ministro del petrolio saudita Abdulaziz bin Salman consentirà all’aumento della produzione di essere abbastanza grande da raffreddare il mercato.

O con il suo acronimo AbS, il ministro ha ammesso la scorsa settimana che i prezzi del greggio potrebbero essere aumentati troppo velocemente e troppo velocemente, cosa che ha sorpreso molte persone. Ha detto: “Assicurando che questo mercato non sfugga al controllo, possiamo svolgere un ruolo nel contenere e controllare l’inflazione”.

Da quando AbS è entrato in carica meno di due anni fa, ogni riunione dell’OPEC+ da lui presieduta ha chiesto un aumento sostanziale delle quote di produzione. Il ministro ha abilmente abbattuto tutti, ricordando ai falchi dell’export del gruppo che c’è qualcosa di più importante: il prezzo stesso del petrolio. Questo è, ovviamente, in aggiunta alla domanda e alla quota di mercato.

Grazie ai suoi sforzi, il tasso di conformità per i tagli alla produzione dell’OPEC+ guidato dall’Arabia Saudita ha raggiunto il 122%. L’ulteriore 22% della consegna eccessiva è stato attribuito a una sola fonte: la stessa Arabia Saudita.

AbS insiste sulla sua determinazione a tagliare drasticamente la produzione – l’OPEC + ancora vicino ai 6 milioni di barili di petrolio al giorno lontano dal mercato – si evince dal mantra che recita ogni volta che gli viene chiesto se è soddisfatto della domanda di petrolio. La sua risposta standard è: “Ci credo quando lo vedo con i miei occhi”.

Sebbene le scorte globali siano tornate a un andamento stagionale quinquennale; sebbene il mercato abbia quasi esaurito tutta l’offerta in eccesso causata dall’eccesso di offerta indotto dal Covid; sebbene il volume minerario giornaliero della società di perforazione statunitense sia ora inferiore di 2 milioni di barili rispetto a prima della pandemia; I prezzi delle transazioni in barile sono tre volte superiori a 15 mesi fa, ma il ministro saudita non crede ancora nella domanda di petrolio.

Fonti di mercato hanno affermato che, a meno che l’OPEC+ non accetti di aumentare i tassi di interesse di oltre 500.000 barili al giorno ad agosto, è improbabile che i guadagni del greggio perdano slancio.

Il calo dei prezzi del petrolio di lunedì è dovuto anche a un’impennata dei casi di Covid-19 in Asia. Le autorità australiane hanno bloccato Sydney e Darwin e messo in allerta altre grandi città nel tentativo di contenere l’epidemia della variante altamente contagiosa del Delta.

Altrove nella regione, l’Indonesia sta combattendo casi record, la Malesia ha esteso il blocco nazionale fino a lunedì e la Thailandia ha annunciato nuove restrizioni nella capitale Bangkok e nei suoi sobborghi.