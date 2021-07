Jiuyun Pietra Fantasma È CEO e Chief Scientist di SWN Global. Ha più di 25 anni di esperienza in crittografia, algoritmi e architettura di sicurezza. Phantom ha fornito soluzioni di sicurezza per aziende multinazionali come Davos e G20 Summit, LG, Samsung (KS:) e Yahoo. Attualmente guida la piattaforma MetaMUI CBDC e NFT, che è la prima blockchain basata sull’identità.

Le ambite collezioni vengono vendute per milioni di dollari in alcune delle migliori case d’asta del mondo. Le migliori squadre di calcio e basket stanno scatenando i momenti irripetibili amati dai fan. Gli studi cinematografici hanno anche iniziato a emettere NFT come souvenir, rilasciando nuove fonti di reddito quando sono più necessarie.

