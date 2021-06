A causa di richieste fraudolente di acque fangose, il Castillo peruviano ha vinto con 70.000 voti Reuters

© Reuters. Foto del file: Il candidato presidenziale peruviano Pedro Castillo parla ai sostenitori presso la sede del partito “Perù libero” a Lima, Perù, 8 giugno 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda



Autori: Marcelo Rochabrun e Marco Aquino

Lima (Reuters)-Giovedì mattina, il socialista peruviano Pedro Castillo ha guidato il rivale Fujimori Keiko con un conteggio dei voti del 99,998% e le autorità elettorali si sono incontrate per rivedere i voti controversi.

Castillo è un insegnante di scuola elementare e principiante politico che ha ottenuto un ampio sostegno dalla base, promettendo di riscrivere la costituzione del secondo produttore mondiale e ridistribuire la ricchezza, con il 50,2% dei voti, 0,4 punti percentuali davanti a Fujimori Keiko, di destra, o 71.441 voti .

La giuria elettorale sta esaminando circa 300.000 schede controverse.Il processo richiederà diversi giorni per essere completato e potrebbe ritardare l’annuncio di chi succederà al leader ad interim Francisco Sagasti alla fine di luglio.Il prossimo presidente.

Tuttavia, gli analisti hanno affermato che è improbabile che qualsiasi voto incompiuto ora rompa l’equilibrio.

“Pedro Castillo diventerà quasi certamente il prossimo presidente”, ha affermato Irene Gavin, mercato globale e analista capo per le Americhe presso Verisk (NASDAQ:) Maplecroft, una società di consulenza sul rischio con sede nel Regno Unito.

Mercoledì sera, Fujimori, la figlia dell’ex presidente polarizzato Alberto Fujimori, ha affermato che circa 500.000 voti erano sospetti, ma non ha fornito prove sostanziali. Ha messo in dubbio la possibilità di un tavolo elettorale che raggruppasse fino a 300 voti insieme e non ha ottenuto alcun voto.

“Pensiamo che sia importante analizzare queste (accuse) nelle statistiche finali”, ha detto Fujimori, aggiungendo che non stava dicendo che le autorità elettorali fossero coinvolte in alcun illecito.

La giuria elettorale nazionale (JNE), che è responsabile della supervisione della legittimità del processo elettorale, ha rilasciato una dichiarazione su Twitter giovedì mattina affermando di aver messo in dubbio i risultati delle elezioni senza prove e ha invitato entrambi i campi a protestare da domenica sera. Tutto ciò che è stato fatto dopo il voto è stato “irresponsabile”.

La dichiarazione afferma: “Hanno contribuito a creare un’atmosfera di polarizzazione e indebolito le istituzioni elettorali”.

Veronika Mendoza era una candidata di centrosinistra al primo turno delle elezioni presidenziali di aprile. Ha sostenuto Castillo e ha fornito diversi consiglieri per la sua campagna. Giovedì mattina, la dichiarazione di Fujimori ha detto alla radio locale: “Stanno cercando di creare caos e minare la democrazia .”

Il partito liberale peruviano di Castillo ha negato con forza questa affermazione e gli osservatori elettorali hanno affermato che il voto è stato pulito.

Queste accuse hanno fatto eco al dibattito legale dopo le elezioni statunitensi dello scorso anno e potrebbero causare settimane di confusione e tensione, poiché il ciclo elettorale è polarizzato, portando a divisioni tra i peruviani, con cittadini ad alto reddito che sostengono candidati di destra e cittadini a basso reddito sostenendoli Candidato di destra. Persone che supportano Castillo.

Centinaia di elettori di entrambe le parti sono scesi in piazza per protestare per i loro candidati, per lo più pacificamente, a volte anche con musicisti e ballerini. Castillo ha invitato i sostenitori a “difendere il voto”.

Il Perù ha visto tre presidenti in una settimana durante scandali politici e proteste lo scorso anno, colpiti dalla pandemia di COVID-19, il bilancio delle vittime pro capite più mortale al mondo, e l’anno scorso ha annunciato il suo peggior crollo economico in tre anni.