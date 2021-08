A Kabul è avvenuto un attentato con un’autobomba nei pressi della “Zona Verde”; sei persone tra cui l’aggressore sono state uccise Reuters

La scorsa settimana, i residenti della provincia occidentale di Herat sono scesi coraggiosamente in strada per protestare contro i talebani nonostante i combattimenti nelle vicinanze. Altre città si sono rapidamente organizzate e si sono unite dalle loro case di notte per mostrare il loro sostegno alle forze di sicurezza in difficoltà.

Un manifestante ha detto: “Il mondo intero può scegliere di rimanere in silenzio su ciò che sta accadendo in Afghanistan, ma non possiamo e non rimarremo in silenzio di nuovo… Resteremo fianco a fianco con le nostre forze di sicurezza fino all’ultimo respiro”. condizione di anonimato.

Le sfilate notturne si sono diffuse in tutta la città, la maggior parte degli uomini e alcune donne hanno partecipato alle manifestazioni, portando candele e la bandiera afghana per esprimere la loro comune opposizione all’organizzazione islamica intransigente.

Pochi minuti dopo l’esplosione, centinaia di civili a Kabul sono scesi in piazza, cantando che Allah è il più grande (Dio è il più grande) per esprimere il loro sostegno alle forze governative afgane e la loro opposizione ai talebani.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.