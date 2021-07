A pochi giorni dal debutto di Didi, le indagini sulla sicurezza informatica accecano gli azionisti – shareandstocks.com

Reuters, Hong Kong, 5 luglio I regolatori cinesi sono noti per le loro azioni aggressive, ma anche gli investitori intransigenti sono scioccati dall’annuncio di un’indagine sulla società Didi due giorni dopo la quotazione nel mercato azionario di New York da $ 4,4 miliardi.

Sebbene il prospetto dell’offerta pubblica iniziale (IPO) di Didi menzioni alcuni dei rischi normativi affrontati dalle sue operazioni, non vi è alcun segno che il China State Internet Information Office (CAC) inizi a indagare sulla società e le vieti di accettare nuovi utenti durante il periodo di revisione .

Didi ha dichiarato lunedì di non essere a conoscenza dell’indagine annunciata da CAC il 2 luglio, che ha causato un calo del prezzo delle sue azioni del 10% prima dell’IPO. Il titolo ha chiuso in ribasso del 5,3% e il mercato è stato chiuso lunedì a causa di una festività negli Stati Uniti.

Due giorni dopo, CAC ha seguito e ordinato la rimozione dell’app di Didi dall’app store cinese, sostenendo che la società aveva raccolto illegalmente i dati personali degli utenti.

“Prima dell’IPO, Didi non era a conoscenza della revisione della sicurezza informatica e della sospensione delle registrazioni di nuovi utenti in Cina annunciata da CAC il 2 luglio e il 4 luglio 2021 e dell’applicazione di Didi Travel dai rispettivi app store in Cina”, ha affermato Didi. in un comunicato inviato a Reuters.

La notizia della sospensione delle vendite di queste app ha colto di sorpresa sei investitori di fondi che avevano partecipato al roadshow dell’IPO di Didi, a due dei quali sono state assegnate azioni nell’operazione.

Una fonte di hedge fund che non ha potuto essere nominata perché non gli è stato permesso di essere intervistato dai media ha detto che la notizia del CAC è apparsa così presto dopo l’IPO, il che è strano e inaspettato.

Il CAC ha dichiarato che le sue azioni sono volte a proteggere la sicurezza nazionale e l’interesse pubblico, ma gli investitori sono allarmati dal fatto che questa tempistica getterà un’ombra sui piani di altre società tecnologiche cinesi di diventare pubbliche negli Stati Uniti o raccogliere fondi nel mercato globale.

Questa mossa è interpretata come una crescente pressione sulle società tecnologiche cinesi, iniziata con il piano di diventare pubblico alla fine dello scorso anno dalla sussidiaria di tecnologia finanziaria Ant Group di Alibaba per 37 miliardi di dollari USA.

Ryan Fedasiuk, analista di ricerca presso il Georgetown Center for Security and Emerging Technologies, ha dichiarato: “(Il Partito Comunista Cinese) aveva precedentemente preso di mira Ant Group, che stava pianificando un’IPO ma è stato costretto ad annullarla.

“Questo passaggio è un aggiornamento perché ha un effetto retroattivo e penalizza efficacemente gli investitori che hanno partecipato all’IPO completata. Pochi giorni dopo il debutto pubblico di Didi, CAC ha iniziato a rivedere e sospendere l’attività di Didi nell’app store cinese”, ha aggiunto.

Lunedì, Didi ha affermato che un ordine per rimuovere le sue app dai negozi cinesi potrebbe danneggiare le entrate.

Edison Pun, un analista di mercato senior di Saxo Markets, ha dichiarato della mossa: “Questo sorprende tutti, ma le azioni antitrust occasionali sono esattamente ciò che ci aspettiamo dalle aziende tecnologiche”.

“La sospensione (download dell’app Didi) danneggerà sicuramente la fiducia degli investimenti perché è appena stata quotata sul mercato statunitense e ci vorrà tempo prima che gli investitori si adeguino alla valutazione”, ha aggiunto Pan.

Il “nuovo viaggio” di Didi

Secondo un rapporto di Reuters il mese scorso, anche l’autorità antitrust cinese per la regolamentazione del mercato (SAMR) ha condotto un’indagine per verificare se Didi abbia utilizzato pratiche anticoncorrenziali per espellere ingiustamente i concorrenti più piccoli.

L’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato sta anche esaminando se il meccanismo di determinazione dei prezzi della sua attività di prenotazione di auto online sia sufficientemente trasparente.

Didi, che domina il mercato della chiamata di auto online in Cina, ha dichiarato che non avrebbe commentato le speculazioni.

Dopo il roadshow e l’incontro sulla formazione degli investitori pre-trade e la conference call dell’11 giugno, Didi è diventato pubblico il 30 giugno a New York. L’IPO ha un valore di 67,5 miliardi di dollari, che è inferiore ai 100 miliardi di dollari che Didi aveva sperato per la sua velocità di espansione e redditività all’inizio di quest’anno.

I partecipanti alla conferenza stampa hanno affermato che la maggior parte dei roadshow di Didi sono stati ospitati dal co-fondatore di Didi Liu Jun, dal vicepresidente senior Zhu Di e dal capo dei mercati dei capitali David Xu. Hanno parlato principalmente delle sue operazioni e della crescita del business.

Hanno aggiunto che, ad eccezione delle informazioni divulgate nel prospetto di Didi, durante il briefing sono state fornite poche informazioni sulle questioni normative.

Didi ha menzionato la nuova “Legge sulla sicurezza dei dati” cinese nel suo prospetto dell’IPO, che entrerà in vigore a settembre, affermando che ciò potrebbe richiedere adeguamenti alle sue pratiche commerciali.

Per un’azienda cinese, Didi non ha mostrato molto clamore quando ha debuttato.

“Ovviamente non abbiamo suonato il campanello o festeggiato (la quotazione) perché la quotazione non è la fine, ma l’inizio di un nuovo viaggio”, hanno detto mercoledì i fondatori Will Cheng e Liu in una lettera ai dipendenti Didi.

“Ciò significa che dobbiamo essere più aperti e trasparenti e dobbiamo assumerci maggiori responsabilità e aspettative sociali”, mostra una copia di una lettera vista da Reuters.

Didi non ha risposto a una richiesta di commento su questa lettera.

Per Jonas Short, capo dell’ufficio di Pechino di Everbright Sun Hung Kai, le azioni del CAC hanno sollevato preoccupazioni su altre cose in futuro.

“Le conseguenze dell’indagine dell’Amministrazione statale per la regolamentazione dei mercati menzionate nel prospetto di Didi non sono state confermate. La prospettiva di sanzioni da parte dell’Amministrazione statale per la regolamentazione dei mercati è ancora incombente”, ha affermato Schott.

Reportage di Julie Zhu, Kane Wu e Scott Murdoch a Hong Kong; montaggio di Sumeet Chatterjee e Alexander Smith

