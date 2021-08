“Abbiamo tempo” – Il capitano dell’esercito americano spinge per il salvataggio dell’Afghanistan Tradotto da Reuters

2/2 © Reuters. Il 17 agosto 2021, il personale di servizio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fornito la sicurezza mentre scortava gli sfollati all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai a Kabul, in Afghanistan.US Air Force/Pilota Senior Taylor Crul/Dispensa via Reuters



2/2

Dan Fastberg

(Reuters)-Temendo che l’arresto possa essere solo a poche ore di distanza, un ex capitano dell’esercito americano che ha prestato servizio nella guerra in Afghanistan sta facendo pressioni per salvare il suo ex traduttore.

Scott Henkel ha servito come capo della squadra Alpha dell’esercito durante l’operazione Enduring Freedom nel 2006 e nel 2007.

In un’intervista, Henkel ha affermato di aver trascorso “tutto” il tempo in Afghanistan con il suo traduttore, che lo ha chiamato “Kevin”, che è il suo soprannome per proteggere la sua identità. Henkel ha anche rifiutato di rivelare la provincia in cui i due stanno collaborando.

Henkel, 46 anni, vive in Colorado e lavora come project manager per una società di sicurezza informatica.

“Mi affido al mio interprete per aiutarmi a capire la cultura, comprendere gli accordi e superare le barriere linguistiche”, ha detto.

Henkel ha affermato che uno dei contributi più preziosi di “Kevin” è stata la sua capacità di scoprire i leader locali che avevano legami con i talebani.

Henkel ha detto: “Può vedere che viene implementata una regola della paura”, in una particolare città.

Ha anche ricordato un esempio: “Siamo stati effettivamente colpiti nella valle e abbiamo dovuto chiamare il supporto aereo ravvicinato per salvarci perché avevamo centinaia di talebani in queste località su queste montagne. Kevin è stato quello che ci ha detto in anticipo, ‘Ehi , questo accadrà.'”

A giudicare dall’esperienza di Henkel con i talebani, crede che l’organizzazione prenderà di mira coloro che per primi hanno collaborato con gli stranieri.

“Hanno un elenco di tutti gli interpreti che hanno lavorato per la NATO”, ha detto. “L’unica punizione che possono accettare è la morte. Questa si estende alla sua famiglia (Kevin)”.

Per quanto riguarda i talebani, in un comunicato di giugno si afferma che l’ex interprete non è in pericolo ma dovrebbe “mostrare rimorso”.

Il portavoce del Pentagono John Kirby (NYSE:) una volta ha detto che gli Stati Uniti cercheranno di evacuare il maggior numero possibile di interpreti afgani.

Quando Henkel ha saputo che gli Stati Uniti avevano intenzione di ritirarsi dopo un impegno ventennale in Afghanistan, si è “indignato”.

Dopo aver guidato personalmente l’operazione di combattimento, “di solito ci sarà un esodo, un piano di esodo significa un piano di esodo… Non vedo che ciò accada ora”. per il traduttore e la sua famiglia.

Secondo Henkel, “Kevin” e la sua famiglia sono stati respinti dall’esercito degli Stati Uniti quando hanno cercato di fuggire, anche se il rappresentante degli Stati Uniti Joe Negus e il veterano Jason Crowe erano entrambi democratici del Colorado. Gli è stato chiesto di andarsene, ma era ancora allontanato dall’esercito americano.

L’ufficio di Crowe ha confermato le sue affermazioni per telefono. Neguse non ha commentato immediatamente.

“Questo è puro caos”, ha detto Henkel, e “Kevin” gli ha detto tramite messaggio di testo venerdì mattina.

Il veterano e il suo interprete hanno comunicato come sempre tramite chat online.

“Abbiamo anche parlato che se un giorno i nostri figli potessero giocare insieme nel parco giochi, non sarebbe fantastico. Possiamo invecchiare insieme”, ha detto.