Abercrombie & Fitch di StockNews

Il suo portafoglio di prodotti comprende camicie lavorate a maglia e tessute, T-shirt fantasia, lana, jeans e pantaloni in tessuto, pantaloncini, maglioni, giacche e prodotti e accessori per la cura personale maschile. L’azienda vende anche biancheria intima, indumenti da notte e articoli per la casa per ragazze attraverso la sua attività diretta al consumatore e i negozi Hollister con il marchio Gilly Hicks.

Abercrombie & Fitch Company (ANF) è il titolo del nostro servizio POWR Value. A causa degli adeguamenti dell’azienda nello spazio digitale, le azioni di Ots sono aumentate. Gli ultimi guadagni verranno pubblicati la prossima settimana, leggi di più per capire perché questo titolo altamente sottovalutato appartiene al tuo portafoglio. Abercrombie & Fitch Company (ANF) è un rivenditore specializzato che vende abbigliamento casual da uomo e da donna, prodotti e accessori per la cura personale e bambini. Vende direttamente ai consumatori attraverso i suoi negozi e siti Web, inclusi i marchi Abercrombie & Fitch, Abercrombie kids e Hollister.

