Titov ha affermato che Abrau-Durso esporta i suoi vini in 24 paesi, ma non in Francia.

La legge volta a tutelare lo “shampanskoye” conferendogli uno status unico e rendendolo libero da regole ha scatenato forti proteste in Francia.La Francia protegge gelosamente lo “champagne” prodotto nella regione dello Champagne come un prodotto unico.Ogni prodotto è diverso. Altre regioni della Francia o altre regioni del mondo.

Come ultima misura per proteggere i prodotti russi, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì una legge che impone a tutte le marche straniere di spumante di utilizzare le istruzioni sul retro della bottiglia, anche se l’etichetta frontale può essere costante.

MOSCA (Reuters)-Il produttore di birra russo Abrau-Durso ha dichiarato che una nuova legge che richiede che lo champagne francese e altri spumanti stranieri siano contrassegnati come “spumante” sulla bottiglia non aiuterà a stimolare le vendite di “shampanskoye” in Russia.

