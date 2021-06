Accordo Factbox-G7 su tasse, clima e ripresa Reuters

Con la riapertura della nostra economia, continueremo ad adottare misure per indirizzare il sostegno laddove è più necessario per limitare l’impatto irregolare della crisi.

Ci impegniamo in molti anni di duro lavoro per realizzare i principali cambiamenti strutturali necessari per raggiungere i nostri impegni zero netto e gli obiettivi ambientali in modo da favorire l’occupazione, la crescita, la competitività e l’equità.

Sosteniamo il passaggio a informative finanziarie obbligatorie relative al clima, forniamo ai partecipanti al mercato informazioni coerenti e utili per il processo decisionale e ci basiamo sul quadro del Climate-Related Financial Disclosure Working Group (TCFD), in linea con i quadri normativi nazionali.

Ci impegniamo inoltre a imporre una tassa globale minima di almeno il 15% per paese/regione. Siamo d’accordo sull’importanza di portare avanti l’accordo sui due pilastri in parallelo e attendiamo con impazienza di raggiungere un accordo alla riunione di luglio dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali.

