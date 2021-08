Aci Worldwide Inc si colloca tra i migliori acquisti oggi mentre gli investitori anticipano il discorso del presidente della Fed Powell

Getty

In attesa del discorso del presidente della Fed Powell al seminario di Jackson Hole, il mercato azionario è aumentato moderatamente. Sebbene gli investitori fossero spaventati dalla possibilità di un calo in autunno la scorsa settimana, gli investitori possono ora scommettere che la Fed può annullare lo stimolo senza aumentare rapidamente i tassi di interesse. Certo, vedremo come procederà il discorso di oggi. Poiché il mercato azionario è ancora vicino ai massimi storici, l’indice Dow Jones è salito di 65 punti, o dello 0,1%, mentre l’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite sono aumentati dello 0,2%.spacco

Sistema di posizionamento globale

Dopo che le entrate e i profitti del rivenditore di abbigliamento hanno superato le aspettative, il prezzo delle azioni è aumentato di quasi il 5%. Tuttavia, Peloton ha continuato il forte calo di ieri e ha perso un altro 7% dopo non aver soddisfatto le aspettative di profitto e abbassando drasticamente i prezzi delle biciclette.Per gli investitori che desiderano trovare le migliori opportunità, gli algoritmi di deep learning si trovano presso versione di prova I dati sono stati elaborati per fornirti una serie di acquisti popolari. Il nostro sistema di intelligenza artificiale (“AI”) valuta ogni azienda in base a parametri quali tecnologia, crescita, slancio a bassa volatilità e valore della qualità per trovare il miglior punto di ingresso.

Iscriviti alla newsletter gratuita di Forbes AI Investor qui Unisciti all’esclusiva community di investitori AI e ottieni idee di investimento di alta qualità prima dell’apertura del mercato.

Aci Worldwide Inc (ACIW)

Aci Worldwide Inc è il primo Top Buy di oggi. ACI Global

ACIW

Sviluppa, commercializza e installa prodotti e servizi software per istituti finanziari, rivenditori ed elaboratori di pagamenti elettronici. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come Tecnologia B, Crescita C, Momentum a bassa volatilità C e Valore di qualità B. Il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 31,28 dollari USA, il volume degli scambi è stato di 589.607 dollari USA, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 31,29 dollari USA, il prezzo medio di 22 giorni è stato di 32,24 dollari USA, in calo del 17,42% per l’anno. Le entrate negli ultimi tre anni fiscali sono aumentate del 27,73%, l’utile operativo negli ultimi tre anni fiscali è aumentato del 44,23%, l’EPS è aumentato del 19,28% nell’ultimo anno fiscale e del 25,34% negli ultimi tre anni fiscali. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 1.29432 milioni di dollari, rispetto a 1,0978 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 18934 milioni di dollari, rispetto ai 1259,1 milioni di dollari di tre anni fa. 0,62 USD, rispetto a 0,59 USD di tre anni fa, il ROE è stato del 6,22% l’anno scorso e del 7,6% tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward 12M aumenteranno del 2,55% nei prossimi 12 mesi e il rapporto prezzo/utili forward 12M del titolo è 15,41.

Altro da FORBESACI Worldwide (ACIW)

Media mobile semplice di Aci Worldwide Inc (ACIW)

Investitore Forbes Intelligenza Artificiale

Evertec Corporation (EVTC)

Evertec Inc è il nostro prossimo Top Buy di oggi. Evertec ha sede in America Latina e gestisce un’attività di elaborazione delle transazioni a servizio completo. Evertec fornisce servizi come l’acquisizione di commercianti, l’elaborazione dei pagamenti e la gestione dei processi aziendali. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come Tecnologia C, Crescita B, Momento a bassa volatilità A e Valore di qualità A. Il titolo ha chiuso in ribasso dello 0,52% a 46,0 dollari USA, con un volume di scambi di 181.245 dollari USA, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 46,26 dollari USA e il prezzo medio di 22 giorni è stato di 45,44 dollari USA, con un incremento del 20,01% in tutto l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 9,56%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 23,25%, l’utile operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 29,38%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 46,19%, l’EPS è aumentato del 44,7% e il precedente anno è aumentato del 78,38%. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 510,59 milioni di dollari USA, rispetto ai 453,87 milioni di dollari USA di tre anni fa. L’utile operativo dello scorso anno fiscale era di 141,39 milioni di dollari USA e tre anni fa era di 121,3 milioni di dollari USA. Utile per azione nell’anno fiscale precedente erano di US $ 1,43, rispetto a US $ 1,16 tre anni fa, il ROE era del 34,15% lo scorso anno e del 47,62% tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward 12M aumenteranno del 2,77% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward 12M del titolo è 17,43.

Altro da FORBESEvertec (EVTC)

Media mobile semplice di Evertec Inc (EVTC)

Investitore Forbes Intelligenza Artificiale

Jeld-Wen Holding Inc (JELD)

Jeld-Wen Holding Inc è diventata la prima scelta per il secondo giorno consecutivo. Jeld-Wen è una holding che, attraverso le sue controllate, progetta, produce e distribuisce porte per interni ed esterni, nonché finestre in legno, vinile e alluminio. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato Jeld-Wen Holding Inc come D per la tecnologia, A per la crescita, C per la bassa volatilità e B per il valore della qualità. Il titolo ha chiuso in ribasso dell’1,36% a 28,39 dollari USA, con un volume di scambi di 559.000 dollari USA, mentre il prezzo medio su 10 giorni è stato di 28,36 dollari USA e il prezzo medio su 22 giorni è stato di 27,84 dollari USA, con un incremento del 16,35% per l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate dell’8,66%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 5,88%, il reddito operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 20,71%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 10,73% e l’EPS è aumentato del 67,6. anno è aumentato del 13,42% L’anno fiscale è aumentato del 13,42%. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 4,23568 milioni di dollari, rispetto ai 4,34685 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 26468 milioni di dollari, rispetto ai 28852 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile per azione nell’anno fiscale precedente è stato di 0,9 dollari USA. , rispetto a US $ 1,33 tre anni fa, il ROE è stato del 10,08% l’anno scorso e del 18,27% tre anni fa. Si prevede che il ricavo forward 12M aumenterà del 2,48% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward 12M del titolo è 12,16.

Altro da Forbes Jeld-Wen Holding (JELD)

Media mobile semplice di Jeld-Wen Holding Inc (JELD)

Investitore Forbes Intelligenza Artificiale

Rent-A-Center Inc (RCII)

Rent-A-Center Inc è il nostro quarto acquisto a caldo oggi. Rent-A-Center Inc è una società di noleggio di mobili e apparecchiature elettroniche. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come Tecnologia C, Crescita B, Momentum a bassa volatilità B e Valore di qualità A. Il titolo ha chiuso in ribasso dell’1,24% a 63,85 dollari USA, il volume degli scambi è stato di 325.883 dollari USA, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 62,95 dollari USA, il prezzo medio di 22 giorni è stato di 60,59 dollari USA, con un aumento del 67,41% durante tutto l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 30,03%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 37,54%, l’utile operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 36,3%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 280,5% e l’EPS è aumentato di 2194,82 come percentuale del ultimi tre esercizi fiscali. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 2,81419 milioni di dollari, rispetto ai 2,60464 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 27285 milioni di dollari, rispetto ai 97,74 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile per azione nell’anno fiscale precedente era di 3,73 dollari USA dollari, rispetto a 0,16 dollari USA tre anni fa, il ROE dello scorso anno era del 39,6%, e tre anni fa era del 3,04%. Si prevede che i ricavi forward a 12 mesi aumenteranno del 7,39% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward a 12 mesi del titolo è di 9,48.

Altro da FORBESRent-A-Center (RCII)

Media mobile semplice di Rent-A-Center Inc (RCII)

Investitore Forbes Intelligenza Artificiale

Tempur Sealy International Inc (TPX)

Tempur Sealy Intl Inc è stato il nostro ultimo acquisto importante della giornata. L’azienda produce materassi e biancheria da letto. Originariamente chiamato Tempur-Pedic, è stato ribattezzato dopo l’acquisizione del suo più grande concorrente Sealy Corporation nel 2012. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato Tempur Sealy come C per la tecnologia, A per la crescita, C per la bassa volatilità e B per il valore della qualità. Il titolo ha chiuso in ribasso dello 0,84% a 44,64 USD, con un volume di scambi di 1.991.966 USD, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 43,54 USD e il prezzo medio di 22 giorni è stato di 42,96 USD, con un aumento del 68,71% durante tutto l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 19,73%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 62,87%, l’utile operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 46,91%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 219,87%, l’EPS è aumentato del 56,11% e il precedente anno è aumentato del 457,49%. Le entrate dello scorso anno fiscale sono state di 3.676,9 milioni di dollari USA, rispetto a 2.702,9 milioni di dollari USA tre anni fa, l’utile operativo dell’anno fiscale precedente era di 520,4 milioni di dollari USA e tre anni fa era di 239,0 milioni di dollari USA e l’utile per azione dell’anno fiscale precedente erano 1,64 dollari USA, rispetto a 0,46 dollari USA tre anni fa, il ROE era dell’80,05% l’anno scorso e del 69,48% tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward a 12 mesi aumenteranno del 5,97% nei prossimi 12 mesi e il rapporto prezzo/utili forward a 12 mesi del titolo è di 13,17.

Altro da Forbes Tempur Sealy Intl (TPX)

Media mobile semplice di Tempur Sealy Intl Inc (TPX)

Investitore Forbes Intelligenza Artificiale

Ti piace quello che leggi?Iscriviti alla nostra newsletter gratuita per gli investitori di Forbes AI qui Ottieni idee di investimento basate sull’intelligenza artificiale ogni settimana. Per un periodo di tempo limitato, gli abbonati possono unirsi a un gruppo slack esclusivo per ottenere queste idee prima dell’apertura del mercato.

Per saperne di più