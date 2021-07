Acquista 2 azioni FTSE 100 economiche ad agosto

Mi piacerebbe comprare più azioni FTSE 100 Gigante delle bibite Coca-Cola HBC (Borsa di Londra: CCH) il prossimo mese. L’imbottigliatore di bevande rilascerà i dati sulle transazioni semestrali giovedì 12 agosto. Con la graduale revoca delle restrizioni di Covid-19, e come azionista, non vedo l’ora che arrivi un’altra serie di condizioni finanziarie favorevoli.

Questo è sottolineato Coca-Cola CompanyAggiornamento della transazione all’inizio di questa settimana. In esso, i produttori di soda dicevano che il business è “Il rimbalzo è più veloce della ripresa economica complessiva“. Per Coca-Cola HBC, è incoraggiante che le azioni statunitensi indichino che la crescita è in gran parte guidata da Russia e Nigeria. Queste due regioni rappresentano circa un quarto del fatturato totale di Coca-Cola HBC nel 2020. .

Coca zero gioco d’azzardo!

Certo, nella crisi del Covid-19, c’è il pericolo che la ripresa si deteriori. Anche se questo non è l’unico grande rischio che gli investitori nell’indice FTSE 100 devono tenere a mente.Coca Cola Ho deciso di cambiare la formula Se non soddisfa i gusti dei consumatori, anche la sua bevanda cola zero zucchero può incidere seriamente sul reddito. Non dimentichiamo che l’azienda ha lanciato disastrosamente la cosiddetta New Coke a metà degli anni ’80.

Tuttavia, d’altra parte, se il gusto delle bevande a basso contenuto di zucchero viene effettivamente avvicinato al gusto della sua serie classica di Coca Cola, il cambio di formula può aumentare significativamente le vendite. Vale anche la pena ricordare che Coca-Cola ha un eccellente record di innovazione di prodotto. Di recente, il lancio della sua serie Coke Orange Vanilla ha contribuito a incrementare le vendite del gruppo prima della pandemia.

Gli analisti della City ritengono che le entrate di Coca-Cola HBC aumenteranno del 24% su base annua nel 2021. Ciò rende il rapporto prezzo/utili (PEG) a termine dell’azienda solo di 0,9. Come promemoria, le letture inferiori a 1 indicano che il titolo potrebbe essere sottovalutato dal mercato.A questo prezzo, sto pensando di acquistare più società FTSE 100 per le mie azioni Titoli e azioni ISA.

Vale la pena acquistare un altro titolo FTSE 100 economico

penso anche io Televisione indipendente (Borsa di Londra: ITV) Il prezzo delle azioni potrebbe essere troppo basso per essere perso. Il rimbalzo del mercato pubblicitario significa che i broker cittadini ritengono che i ricavi qui aumenteranno del 4% nel 2021. Questo rende il rapporto prezzo/utili (P/E) a termine dell’emittente di 10 volte.

Infatti, prima dell’annuncio dei risultati semestrali di mercoledì 28 luglio, potrei voler acquistare anche ITV. Dalla fine dello scorso anno, i ricavi pubblicitari delle società dell’indice FTSE 100 sono in forte ripresa. I dati del settore mostrano che la spesa per il marketing continua ad accelerare. L’ultimo rapporto IPA Bellwether mostra che la spesa totale nel secondo trimestre è cresciuta al tasso più veloce dall’inizio del 2019.

In effetti, ITV deve affrontare importanti minacce a lungo termine come questa Netflix, Amazon e DisneyTuttavia, la crescente popolarità del proprio servizio di video-on-demand ITV Hub mi dà motivo di essere ottimista sul destino dell’azienda nella guerra dello streaming.