Acquista azioni Virgin Galactic perché 250.000 persone vogliono andare nello spazio. (E può permetterselo.)

Agire dopo aver trovato una nuova mucca a Wall Street martedì: credo che migliaia di persone alla fine spenderanno soldi per sperimentare assenza di peso.

Le azioni Galactic (codice azionario: SPCE) sono aumentate di quasi il 7% nei primi scambi.questo

Indice Standard & Poor’s 500

Un calo dello 0,2%.questo

Dow Jones Industrial Average

Un calo di circa lo 0,1%.

Analista di Jefferies Greg Conrad È la causa del salto. È molto entusiasta dei viaggi nello spazio. Consiglia ai suoi clienti di acquistare azioni Virgin Galactic per trarre profitto dal nuovo mercato potenzialmente enorme. Conrad ha introdotto un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 33.

Entro il 2030, poiché la capacità di guida aggiuntiva dei veicoli spaziali aumenterà da circa 36 voli all’anno a 660 [a year] Oggi”, ha scritto l’analista in un rapporto di martedì. Conrad prevede che entro la fine del decennio, la capacità di produzione genererà $ 1,7 miliardi di vendite e quasi $ 680 milioni di utile operativo.

Crede che non ci siano problemi con il riempimento della capacità. Conrad ha intervistato 223 persone con un patrimonio netto di oltre $ 1 milione e ha scoperto che circa il 37% di loro è interessato ad andare nello spazio. Ancora più importante, il 20% delle persone è disposto a spendere il 5% del proprio patrimonio netto per raggiungere questo obiettivo. “In combinazione con l’aumento della ricchezza, questo significa che il potenziale[$120 billion] Nel tempo, il mercato spaziale commerciale”, ha aggiunto l’analista.

Questo si basa sulla capacità e la volontà di circa 250.000 persone di andare nello spazio. Questo è il mercato totale, non il mercato annuale. Tuttavia, poiché ci sono 660 voli ogni anno in grado di servire meno di 4.000 delle 250.000 persone, la domanda di Galatic può continuare per diversi anni.

La navicella galattica può ospitare sei persone. Il prezzo medio del biglietto di Conrad nel 2030 è di $ 500.000 per posto.

Questo è il rialzo necessario per il titolo. In generale, dopo l’impennata del prezzo delle azioni nel 2020, l’atteggiamento di Wall Street nei confronti di Galactic si è raffreddato. Circa un anno fa, il 100% degli analisti ha valutato il titolo come un acquisto. Ma il prezzo di negoziazione del titolo è di circa 18 dollari per azione.

L’attuale prezzo delle azioni è di $ 26,88 e solo il 36% degli analisti, 4 su 11 analisti, ha un rating di acquisto.questo Media Il titolo Standard & Poor’s ha un rating di acquisto di circa il 55%.Analista ordinario Etichetta del prezzo L’utile per azione è di circa 35 dollari USA, il che significa che l’utile è di circa il 30%.

Già a settembre 2020, quando tutti valutavano il titolo come “acquista”, il prezzo obiettivo medio degli analisti implicava oltre il 40% degli utili. Questi sono enormi vantaggi nascosti. Wall Street sembra voler investire in nuovi mercati per enormi potenziali ritorni.

