Acquista ora 2 penny stock del Regno Unito

Alcuni titoli a basso prezzo possono essere molto più rischiosi dei tradizionali titoli FTSE 100. In effetti, la loro capitalizzazione di mercato è solitamente piccola e la volatilità è un problema. Ma se scelti correttamente, i penny stock possono anche rivelarsi redditizi. Questi sono i due che ho comprato di recente perché credo che abbiano un enorme potenziale di rialzo.

Il futuro di questo minatore d’oro è luminoso?

oro della terra (Borsa di Londra: GGP) Il 2020 è incredibile, con il prezzo delle sue azioni in aumento di oltre il 1.800%. Tuttavia, la situazione è molto peggiore nel 2021. Il prezzo delle azioni di Greatland Gold è sceso di quasi il 50% finora quest’anno a un prezzo di 19 pence.

Tuttavia, penso che questo calo offra un’eccellente opportunità per acquistare azioni così a basso prezzo. Innanzitutto, sebbene l’azienda non abbia entrate, ha un enorme potenziale.Ciò è dovuto principalmente a Deposito Havilon, GGP e NewcrestIn effetti, si ritiene che contenga circa 4,2 milioni di once d’oro, che equivalgono a circa 5,58 miliardi di libbre d’oro ai prezzi correnti. Giovedì, la società ha anche riportato un aggiornamento sui progressi di Havieron. Questo mi fa sperare che la produzione non sia troppo lontana e significa che GGP potrebbe presto essere redditizio. Questo è il motivo principale per cui ho aggiunto GGP al mio portafoglio.

D’altra parte, ci sono rischi che devono essere considerati. Ad esempio, GGP non è vendicato, ma vale comunque circa 750 milioni di sterline. Questa valutazione è interamente basata sull’ipotesi che GGP sarà redditizio in futuro. Pertanto, il prezzo delle azioni GGP potrebbe scendere bruscamente, il che è un rischio che deve essere considerato. Questo è il motivo per cui GGP rappresenta solo una piccola parte del mio portafoglio.

Un’altra miniera d’oro a basso prezzo

Risorse panafricane (Borsa di Londra: PAF) È un altro cercatore d’oro, ma ha molte differenze da Greatland Gold. Ad esempio, PAF ha iniziato a produrre oro ed è stata redditizia negli ultimi due anni. Anche la situazione nel 2021 sembra promettente. In effetti, si prevede che il minatore produrrà più di 200.000 once d’oro, ovvero circa il 12% in più rispetto al 2020. PAF è anche riuscita a ridurre il suo debito senior a 33,8 milioni di dollari dai 62 milioni di dollari dell’anno scorso. Ciò dimostra che l’azienda è attualmente in una posizione forte.

A differenza di GGP, PAF paga un dividendo di circa il 4%. Questo è molto più alto rispetto ad altri titoli britannici, soprattutto se confrontato con altri penny stock.Penso che questo sia un motivo convincente per investire. Con un rapporto di copertura del dividendo di 2, è anche ben supportato dagli utili. Pertanto, non riesco a vedere la società tagliare il dividendo. Questo è il motivo principale che mi ha tentato di acquistare azioni PAF per il mio portafoglio.

Naturalmente, come tutte le altre azioni d’oro, il prezzo delle azioni PAF dipende in gran parte dal prezzo dell’oro. Dopo l’impennata nel 2020, Il prezzo dell’oro è stato recentemente in difficoltà, il che ha avuto un impatto negativo su molti titoli auriferi. Pertanto, c’è il rischio che il prezzo dell’oro continui a scendere e che anche i profitti di PAF ne risentiranno. Anche questo è completamente al di fuori del controllo dell’azienda.

