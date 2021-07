Acquistare, vendere o tenere?Tramite notizie di borsa

Sebbene l’accelerazione della domanda per le sue soluzioni digitali e servizi di cloud hosting possa essere un barlume di speranza per il titolo, la situazione finanziaria instabile di XELA e la debole redditività possono indurre gli investitori a un sentimento ribassista.

Exela (XELA), leader nell’automazione dei processi aziendali, ha ampliato le sue capacità digitali implementando nuove soluzioni per molte piccole e grandi imprese. Tuttavia, a meno che l’azienda non riesca a rendere più sostenibile il proprio core business, a migliorare la propria situazione finanziaria e a ottenere maggiori profitti, il titolo può mantenere il proprio slancio? Diamo un’occhiata. Exela Technologies (NASDAQ:) è un leader globale nei servizi di processi aziendali digitali e nell’innovazione aziendale basata sui dati. La società opera attraverso le divisioni Information and Transaction Processing Solutions (ITPS), Healthcare Solutions (HS) e Legal and Loss Prevention Services (LLPS). Nell’ultimo anno, lo stock è aumentato del 59,3%, principalmente a causa della crescente adozione delle soluzioni del gruppo di asset digitali dell’azienda da parte delle piccole e medie imprese (PMI) sotto la tendenza del lavoro a distanza. La nuova piattaforma Robotic Process Automation (RPA) di XELA, così come la sua piattaforma di mailroom digitale nel Regno Unito, dovrebbero aiutare l’azienda a guidare il continuo miglioramento operativo e aziendale.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.