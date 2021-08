ADB afferma che la pandemia minaccia i progressi nella regione Asia-Pacifico sugli obiettivi di sviluppo globale

In un’altra dichiarazione, il capo economista dell’ADB Yasuyuki Sawada ha dichiarato: “La regione Asia-Pacifico ha compiuto notevoli progressi, ma il COVID-19 ha messo in luce linee di frattura sociali ed economiche che potrebbero indebolire lo sviluppo sostenibile e inclusivo della regione”.

Ha affermato che tra le economie segnalanti nella regione Asia-Pacifico, vale a dire le 46 economie membri in via di sviluppo di ADB e le tre economie membri avanzate, solo circa un quarto delle economie ha raggiunto la crescita economica lo scorso anno.

La banca con sede a Manila ha dichiarato: “Mentre l’impatto socio-economico della risposta al virus continua a emergere, le persone che stanno già lottando per sbarcare il lunario potrebbero cadere in povertà”.

In un rapporto di punta sulla regione, l’ADB ha affermato che questo numero potrebbe anche essere ancora più alto, considerando che le disuguaglianze in settori come la salute, l’istruzione e le interruzioni del lavoro sono aumentate poiché la crisi COVID-19 interrompe la mobilità e l’attività economica stagnante.

Senza COVID-19, il tasso di povertà estrema nell’Asia in via di sviluppo – o la proporzione della popolazione che vive con meno di 1,90 dollari al giorno – scenderà dal 5,2% nel 2017 al 2,6% nel 2020, ma questa crisi potrebbe influenzare l’anno scorso La povertà stimata tasso è aumentato di circa 2 punti percentuali, mostra la simulazione ADB.

Manila (Reuters)-La Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) ha dichiarato che la pandemia di coronavirus dello scorso anno potrebbe aver spinto fino a 80 milioni di persone nei paesi asiatici in via di sviluppo in condizioni di estrema povertà, il che potrebbe minare la soluzione alla povertà e alla fame entro il 2030 Progressi verso il obiettivo globale. Martedì.

