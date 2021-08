Addio al New Yorker, Cuomo ha detto che è “ingiusto” che abbia dovuto dimettersi Reuters

2/2 © Reuters. Il 23 agosto 2021, il governatore di New York Andrew Cuomo ha trasmesso il suo discorso di addio in diretta su uno schermo a Times Square l’ultimo giorno del suo mandato a Manhattan, New York City.Reuters/Andrew Kelly



Jonathan Allen

NEW YORK (Reuters)-Nel suo ultimo discorso pubblico come governatore dello Stato di New York lunedì, Andrew Cuomo si è lamentato che la sua presunta indagine statale era ingiusta, concludendo che aveva molestato sessualmente le donne che lavoravano per lui.

Dopo che due donne hanno denunciato pubblicamente le molestie, a marzo Cuomo ha inoltrato le denunce al procuratore generale di New York Letia James, che, come previsto dalla legge, ha nominato due avvocati esterni per indagare. I membri dell’Assemblea di New York hanno avviato un’indagine per impeachment.

Il maledetto rapporto diffuso dal collega democratico James il 3 agosto è stato l’inizio dei dieci anni di Cuomo come governatore. Il suo mandato è stato molto lungo. Ha adottato un approccio livido e combattivo nel processo di transazione. Ha perso alleati.

“Mi conosci: sono un combattente e il mio istinto è quello di lottare per questo perché mi sembra ingiusto e ingiusto”, ha detto Cuomo in un discorso preregistrato trasmesso lunedì a mezzogiorno. Ma ha deciso di non farlo, ha detto, perché “prolungare questa situazione paralizzerà solo il governo”.

Cuomo si è dimesso alle 23:59, e poi un altro democratico, il vicegovernatore Kathy Hochl, è subentrato ed è diventato il primo manager donna nello Stato di New York.

La 62enne Hochul presterà giuramento all’Albany State Capitol alle 00:01 e ha promesso di cambiare il suo stile, dicendo che nessuno l’avrebbe accusata di creare un ambiente di lavoro “tossico” come ha fatto il procuratore generale. “

Per molti anni, il 63enne Cuomo ha sognato di battere il record del defunto padre Mario Cuomo, che è stato governatore dello Stato di New York per tre anni consecutivi per un mandato di quattro anni. Ha raccolto milioni di dollari per cercare un quarto mandato nelle elezioni del prossimo anno. Cosa farà non è chiaro.

La sua assistente più anziana, Melissa DeRosa, ha dichiarato in una dichiarazione che Cuomo trascorrerà un nuovo tempo libero con la sua famiglia e che “ha molte attività di pesca da recuperare”.

Ha detto che Cuomo “non ha interesse a candidarsi di nuovo”.

Le indagini sono ancora in corso. James sta indagando se Cuomo abbia utilizzato in modo improprio le risorse nazionali per garantire gli scarsi test del coronavirus per la sua famiglia e i suoi amici facoltosi in quel momento, e l’anno scorso ha scritto un libro sulla crisi COVID-19 a New York. Cuomo ha ricevuto un pagamento anticipato di 5,1 milioni di dollari perché il suo briefing quotidiano sulla pandemia era popolare in tutto il paese, ma da allora il suo editore ha dichiarato che non promuoverà più il libro.

Sebbene Cuomo stia per dimettersi e non abbiano più intenzione di metterlo sotto accusa, i legislatori del legislatore statale hanno affermato che una volta completata l’indagine, pubblicheranno comunque un rapporto.

I legislatori hanno anche indagato sul motivo per cui il governo Cuomo ha nascosto i dati che mostrano la reale portata delle morti nelle case di cura causate da COVID-19 e anche i pubblici ministeri federali stanno esaminando questo problema.

Almeno cinque pubblici ministeri hanno chiesto a James di fornire informazioni.Il rapporto ha concluso che Cuomo ha baciato, armeggiato o ha fatto commenti sessuali sgraditi ad almeno 11 donne e si è vendicato contro almeno un denunciante per la perdita di privacy delle donne, questo viola le leggi federali e statali. Registra sui media.

Cuomo a volte si rammarica di aver messo a disagio le giovani donne, attribuendolo alle differenze generazionali e all’educazione affettuosa degli italo-americani. Ma ha negato qualsiasi atto criminale e i suoi assistenti e avvocati personali hanno cercato di ritrarre almeno alcune donne come persone inaffidabili.

Cuomo ha detto nel suo discorso di 15 minuti che alcuni dei suoi momenti più orgogliosi includevano la firma di un matrimonio omosessuale e l’incorporazione nella legge del salario minimo di $ 15.

“Non abbiamo realizzato tutte le cose che volevamo, o anche tutte le cose che dovremmo fare, e non sempre le abbiamo fatte bene”, ha detto. “Ma voglio che tu sappia che dal profondo del mio cuore, lavoro sodo ogni giorno.”