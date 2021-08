Adidas vende Reebok a Authentic Brands per 2,5 miliardi di dollari Reuters

Adidas ha dichiarato in una dichiarazione che la vendita non ha alcun impatto sulle sue prospettive finanziarie quest’anno o sugli obiettivi fissati nella sua strategia quinquennale annunciata a marzo.

Gli analisti hanno affermato che la recente collaborazione di Reebok con celebrità come Cardi B e la rinnovata attenzione all’abbigliamento femminile hanno messo il marchio in una posizione migliore.

Dopo che Kasper Rorsted ha assunto la carica di CEO di Adidas nel 2016, ha lanciato un piano di rilancio per Reebok per aiutarla a riprendere la redditività, ma le sue prestazioni hanno continuato a rimanere indietro rispetto al marchio principale di Adidas e sono state successivamente colpite dalla pandemia di COVID-19.

Adidas (OTC:) ha acquisito Reebok per 3,8 miliardi di dollari nel 2006 per aiutare a competere con i suoi rivali Nike (NYSE:), ma la sua performance fiacca ha portato gli investitori a chiedere ripetutamente la vendita del marchio.

© Reuters. Foto del file: il 23 aprile 2016, un cartellone con il logo del negozio Reebok è stato visto in un centro commerciale a Belaya Dacha, un outlet village alla periferia di Mosca, in Russia. REUTERS/Grigory Dukor/File Photo

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.