Aereo scarica acqua in un incendio in Siberia, i residenti chiedono aiuto Reuters

© Reuters. Il 12 luglio 2021, un camion dei pompieri ha attraversato una foresta distrutta da incendi fino al satellite Zapasnoye nella regione russa di Chelyabinsk. Foto scattate con droni.Reuters/Alexey Margavko



Tom Balmfors

MOSCA (Reuters) – Martedì le truppe russe hanno inviato aerei antincendio per spegnere enormi incendi boschivi coperti di fumo nelle città siberiane dopo che i residenti si sono lamentati del soffocamento in un’area nota per la sua tundra ghiacciata, che ora sta soffocando sotto le ondate di calore.

Mentre le fiamme si sono propagate a circa 800.000 ettari di foreste russe, la regione settentrionale della Yakutia, la più colpita, è in stato di emergenza da diverse settimane poiché gli scienziati del clima hanno emesso avvertimenti sui potenziali effetti a lungo termine.

Allo stesso tempo, la scorsa settimana un incendio nella regione di Chelyabinsk, nella Russia centrale, ha ucciso un uomo e distrutto dozzine di case del villaggio.

“Stiamo soffocando e i nostri polmoni sono avvelenati dal fumo pungente”, ha scritto una delle due petizioni online scritte dai residenti della Yakutia al presidente Vladimir Putin. Hanno chiesto più attrezzature e potenza per spegnere l’incendio.

Negli ultimi anni, la stagione annuale degli incendi in Russia è diventata più feroce a causa delle temperature insolitamente alte nella tundra della Siberia settentrionale a causa dei cambiamenti climatici.

Quest’anno la temperatura ha toccato un record.

Martedì il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato in una riunione: “A causa dell’ondata di caldo anormale, il rischio di incendi in quasi tutto il paese è stato notevolmente aumentato”. “La situazione più difficile è in Yakutia”.

Martedì, più di 2.600 vigili del fuoco hanno combattuto l’incendio in Yakutia, un’area che ha subito il peso di enormi incendi boschivi negli ultimi anni.

Shoigu ha detto che Putin ha ordinato al Ministero della Difesa di assistere le autorità locali e che l’esercito ha dispiegato diversi getti d’acqua Ilyushin Il-76 per spegnere le fiamme nel cielo, ma non ha specificato quanti aerei sono stati inviati.

Gli incendi siberiani hanno sollevato preoccupazioni per lo scongelamento del permafrost e delle torbiere, che rilasceranno depositi a lungo termine di carbonio nella tundra ghiacciata.

Allo stesso tempo, la cenere del fuoco può coprire la neve vicina, rendendola più scura, assorbendo più radiazioni solari e riscaldandosi più velocemente.

Secondo i dati del Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS), nel 2019 e nel 2020, gli incendi in Yakutia hanno causato nella regione il rilascio di gas serra da record come parte del programma di osservazione dell’Unione Europea.

Mark Parrington, uno scienziato senior del CAMS, ha affermato che solo nelle ultime sei settimane, gli incendi nell’area hanno emesso circa 150 megatoni di anidride carbonica equivalente, vicino alle emissioni annuali di combustibili fossili del Venezuela nel 2017.

“Stiamo ancora mettendo insieme le informazioni, cercando di capire cosa questo significhi per il clima”, ha detto.

“Quest’anno non abbiamo visto così tanti incendi nel Circolo Polare Artico in quest’area, ma negli ultimi 3-4 giorni abbiamo iniziato a vedere molti punti caldi e molto fumo”, ha detto Palrington.

Ondata di caldo

Sebbene l’incendio abbia infuriato nella foresta, il paese è alle prese con un’ondata di caldo, che ha battuto molti record di temperatura nella Russia occidentale. La temperatura di cottura a Mosca era di 33,1 gradi Celsius, che è stata la più calda il 13 giugno in 85 anni.

In Siberia, la città di Yakutsk una volta raggiungeva i 35 gradi Celsius; l’agenzia nazionale per le previsioni del tempo ha affermato che Verkhoyansk nella regione è considerata uno dei luoghi più freddi del pianeta, con temperature che superano i 30 gradi Celsius.

“La temperatura è molto alta, da 8 a 10 gradi in più rispetto al normale. È davvero insolito che la temperatura superi i 30 gradi a nord”, ha detto Roman Verfand, direttore scientifico dell’agenzia, durante un briefing.

Ha detto che nei prossimi 7-8 giorni le temperature diminuiranno e le precipitazioni aumenteranno, fattori che dovrebbero ridurre leggermente il rischio di nuovi incendi, anche se potrebbero non impedire la propagazione degli incendi esistenti.

Condizioni simili in alcune parti del Canada e del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti hanno anche provocato incendi.

“Con il cambiamento climatico, questi incendi continueranno a verificarsi”, ha affermato Andrei Segorev, capo dell’Ufficio del progetto forestale del WWF Russia, che ha sollecitato maggiori finanziamenti per gli sforzi locali di protezione antincendio. “La domanda in questa situazione è: cosa devo fare?”