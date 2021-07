Affari dopo la Brexit: i problemi dentali diventano un dolore permanente

Da quando il Regno Unito ha lasciato il mercato unico dell’UE e l’unione doganale il 1° gennaio, il Financial Times ha seguito il destino di tre piccole imprese mentre si adeguavano alle nuove regole commerciali dell’UE. Brexit Gran Bretagna e Bruxelles hanno raggiunto un accordo alla vigilia di Natale.

A sei mesi dall’implementazione del nuovo sistema, il “problema iniziale” iniziale sta diventando una realtà più duratura, che ha causato vari gradi di danni e turbolenze strutturali a ogni caso di studio del Financial Times.

Maestro del tè

Per Kiran Tawadey, proprietaria di Hampstead Tea, un produttore di tè biologico boutique che vende prodotti alle principali catene di supermercati europei, non ci è voluto molto perché la burocrazia della Brexit la costringesse ad agire.

Posteriore Tre mesi frustranti Cercando di fornire servizi ai clienti dell’UE dalla sua base a Milton Keynes, è ovvio che, dati i ritardi e le incertezze causate dalle nuove pratiche burocratiche richieste dai diversi Stati membri dell’UE per elaborare le dichiarazioni doganali e l’IVA, è impossibile servire i clienti in modo affidabile. -time supply chain fornisce servizi e certificazione biologica. Così ha deciso di trasferirsi.

A causa della Brexit, Kiran Tawadey, proprietario di Hampstead Tea, è stato costretto ad aprire un centro di distribuzione nei Paesi Bassi © Charlie Bibby/FT



“All’inizio, il cliente era comprensivo, ma quando è diventato ovvio, non era solo un problema iniziale, si è fermato”, ha detto Tawadey. “Se sei un compratore francese e hai ordinato il tè Hampstead, ma non si sono presentati – o sono in ritardo – non continuerai a colpire il muro di mattoni con la testa”.

avere Lo ha detto il Financial Times a marzo Nel suo piano di istituire il Centro dell’Unione Europea, Tawadey ha speso più di £ 5.000 per fondare Hampstead Tea BV, una consociata situata a Groningen, nel nord dei Paesi Bassi. Ciò importerà il tè dell’azienda britannica attraverso il carico dei container, lo sdoganamento e gli obblighi di imposta sul valore aggiunto in un unico punto di ingresso, ottenendo così una distribuzione successiva senza interruzioni del prodotto in tutta l’Unione europea.

Hampstead è stata fondata dopo che Tawadey ha portato il tè Darjeeling dalla sua città natale, l’India, al caffè londinese 25 anni fa, e ora ne vende 100.000 chilogrammi all’anno. I principali clienti includono la catena di supermercati francese Monoprix, il colosso alimentare italiano Esselunga e il rivenditore tedesco di alimenti biologici Alnatura.

La nuova società olandese ha anche fornito a Hampstead Tea un indirizzo UE. Le normative UE richiedono a tutti i venditori di prodotti biologici di avere questo indirizzo sulla confezione. Inoltre, semplifica il complicato processo per ottenere un certificato di prodotto biologico approvato dall’UE.

Questi sei mesi sono stati estenuanti: le vendite nel 2020 sono diminuite di oltre il 30% – che a sua volta è stato un anno di interruzione del Covid-19 – e Tawadey è stata costretta ad aumentare i prezzi del 12-13% su tutta la linea.

30%





Rispetto al 2020, le vendite di tè Hampstead sono diminuite



Tawadey ora spera di recuperare l’attività persa tramite un fornitore di servizi logistici olandese, ma sa che altri concorrenti dell’UE seguono sempre. “Fino a quando non torni alla normalità, non sai se il negozio che ha preso i tuoi prodotti li riprenderà”, ha detto.

Guardando al futuro, Tawadey ora vede Hampstead Tea come un’entità divisa che può servire i clienti non UE nell’Unione Europea o nel Regno Unito al di fuori di Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Australia in base alle loro preferenze.

Sebbene l’attività sia sopravvissuta, Tawadey ha affermato che i suoi 12 dipendenti nel Regno Unito saranno ora ridotti della metà e pagherà l’imposta sulle società olandesi per la sua attività nell’UE, riducendo così i pagamenti alle finanze del Regno Unito.

Sta anche studiando se più ingredienti, come la camomilla croata, possono essere acquistati e confezionati direttamente dall’UE, perché spera di espandersi ulteriormente dalla nuova base europea.

“Poiché l’UE è un mercato enorme con 500 milioni di persone, forse ha senso trattarlo separatamente invece di cercare di fornire servizi dal Regno Unito?”, ha affermato. “Spero che le azioni dell’UE abbiano un proprio slancio, che ci aiuterà a svilupparci più velocemente”.

camionista

Paul Jackson di Chiltern Distribution © Charlie Bibby/FT



Per Paul Jackson e la sua società di trasporti con sede a Peterborough, la Chiltern Distribution, ciò che la Brexit porta via da un lato può anche essere restituito loro dall’altro.

Jackson, 59 anni, guida ancora spesso uno dei suoi 50 camion a temperatura controllata sulle rotte a lunga distanza, affermando che da gennaio la società ha rinunciato a circa l’80% delle sue attività nell’UE, pari a circa il totale di Chiltern. nel commercio della Brexit.

80%





Il business europeo di Chiltern Distribution abbandonato da gennaio



“Abbiamo appena calcolato e ci siamo resi conto che non potevamo pagare, quindi abbiamo quasi completamente rinunciato a caricare Francia, Belgio e Paesi Bassi”, ha detto Jackson dal suo taxi, dove la compagnia stava ancora operando sulla strada per la Spagna. , Consegna frutta e verdure.

Jackson ha spiegato che imprevedibili ritardi doganali e pratiche burocratiche hanno reso impossibile garantire la redditività della rotta nord europea. Ha ricordato che una settimana è stato intercettato per diverse ore a Caen, nel nord della Francia, ma la settimana successiva, lo stesso carico, ha “sventolato “dopo aver controllato passaporto e biglietto.

“La regola empirica per l’autotrasporto è che guidi per quattro giorni per pagare le bollette e guadagni il quinto giorno, ma ora nell’UE non puoi fare previsioni. Se la vita del doganiere francese è difficile, la tua vita potrebbe essere rovinato”, dice.

La mancanza di prevedibilità ha portato Chiltern a rifocalizzarsi sulla propria attività nel Regno Unito, grazie alla carenza di autisti in tutto il paese Parte del motivo è il deflusso di conducenti dell’UE, È stato molto attivo, anche se l’azienda ha dovuto fornire un incentivo salariale del 7% per trattenere i conducenti.

L’azienda sta anche valutando di ricevere finanziamenti governativi per la formazione degli agenti doganali, ma è ancora incerta sul business case perché i concorrenti vogliono fare lo stesso.

Spero che il governo si attenga al piano originale, ma c’è ancora molta incertezza su come le merci entreranno nel Regno Unito

Inoltre, non è ancora noto come il governo britannico applicherà il confine britannico dopo l’entrata in vigore del controllo completo: dal 1° luglio al gennaio del prossimo anno non è ancora nota l’attuazione del controllo doganale sugli esportatori dell’UE che spediscono merci nel Regno Unito.

“Ad essere onesti, spero che possiamo andare oltre questa fase, spero che il governo si attenga al piano originale, ma c’è ancora molta incertezza su come le merci entreranno nel Regno Unito. Dobbiamo solo vedere come si evolve fuori”, ha detto Jackson.

Per quanto riguarda Jackson, la burocrazia della Brexit ha accelerato la fine della strada, perché l’acquisizione da parte del management di Chiltern è stata avanzata e il team di gestione prenderà ufficialmente il posto entro la fine dell’anno. Ha detto: “Penso che sia un po’ come un bastardo e ha bisogno di un cervello giovane per risolverlo”.

Produttore

Mandy Ridyard, Direttore finanziario di Produmax © Produmax



Sei mesi fa, i produttori hanno avvertito che la Brexit potrebbe significare un’interruzione catastrofica delle forniture dell’UE e la rottura dei rapporti con i principali clienti.

Ma per Mandy Ridyard, direttore finanziario di Produmax, dopo gli aggiustamenti iniziali, la transizione è stata sostanzialmente fluida, con alcuni lievi ritardi e alcuni costi aggiuntivi per trattare con gli spedizionieri.

Il produttore di componenti aerospaziali con sede a Shipley, nello Yorkshire occidentale, ha scoperto che la fornitura non è stata interrotta e la sua attività non è stata in gran parte influenzata dal ritiro della Gran Bretagna dall’Unione europea.

L’unica eccezione è l’accordo dell’Irlanda del Nord, che cosa significa per i principali fornitori dell’industria aerospaziale nella regione. Produmax esporta circa un terzo delle sue esportazioni in Irlanda del Nord, compreso l’ex stabilimento Bombardier Belfast, che ora è gestito da Spirit AeroSystems negli Stati Uniti. Ma Ridyard ha affermato che nuovi ostacoli alla vendita di prodotti a tali clienti riducono la competitività di Produmax.

Il prezzo che vendiamo all’Irlanda del Nord è più costoso dei nostri concorrenti dell’UE.Il costo delle aziende britanniche è superiore a quello delle aziende francesi, il che è sbagliato

L’accordo fa parte del trattato sulla Brexit del 2019 e garantisce che il Regno Unito si ritiri dall’Unione europea, il che significa che la regione è ancora nel mercato unico delle merci dell’Unione europea e si applicano le norme doganali, con la conseguente necessità di nuovi strumenti per la spedizione delle merci dall’Irlanda del Nord all’Irlanda del Nord Lavoro e processo. Gran Bretagna.

“Rispetto ai concorrenti dell’UE, per noi è più costoso vendere prodotti all’Irlanda del Nord. I costi per le aziende britanniche sono superiori a quelli per le aziende francesi, il che non è corretto”, ha affermato Riedyard.

È anche preoccupata che la combinazione della pandemia e della Brexit porterà a costi dei materiali più elevati in futuro, ma ha affermato che il vantaggio inaspettato è l’aumento del lavoro per i clienti britannici.