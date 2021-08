Afgani in fuga dai talebani: immagini

Quest’anno, durante la spinta dei talebani a conquistare il paese, migliaia di afgani sono fuggiti dai talebani.

A maggio, tre settimane dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro delle truppe statunitensi dal paese, i talebani hanno lanciato attacchi su vasta scala nel sud dell’Helmand e in altre sei province.

L’impatto è rapido. Alla fine di luglio, i funzionari statunitensi hanno stimato che il gruppo militante controllava metà delle 420 aree rurali in Afghanistan, rispetto a solo un quinto di un mese fa. L’organizzazione ha preso il controllo del paese dopo un rapido attacco la scorsa settimana.

Le Nazioni Unite stimano che finora quest’anno circa 400.000 afgani siano stati sfollati all’interno del Paese.

Alcune persone in fuga dai combattimenti ricorderanno l’amministrazione talebana negli anni ’90, quando usava la violenza per punire i dissidenti e sopprimere i diritti delle donne.

Molte famiglie cercano rifugio in campi di fortuna, sorti quando ondate di persone sono fuggite dalle loro case. Altri, come quelli che sono fuggiti dalle province settentrionali all’inizio di agosto per cercare sicurezza a Kabul, si sono rifugiati in spazi aperti come i parchi.

I combattimenti hanno separato alcune famiglie ©Paula Bronstein/Getty

La spinta dei talebani nelle province settentrionali dell’Afghanistan ha spinto molte persone a chiedere asilo a Kabul ©Stringer/Reuters

Negli ultimi mesi, un gran numero di rifugiati è fuggito nel vicino Iran. Alcuni lo attraversarono e proseguirono verso ovest verso la Turchia.

Gli afgani cercano di entrare nel confine sud-est dell’Iran nella provincia del Sistan e del Baluchistan © Iran Red Crescent/AFP/Getty

La crisi afgana ha sollevato preoccupazioni per l’afflusso di rifugiati in Turchia © Chris McGrath/Getty

Facce talebane Poca resistenza Dall’esercito afghano. I giovani afghani intervistati dall’Associated Press nella città di Tatwan, nella Turchia orientale, il 17 agosto hanno affermato di aver lasciato l’esercito.

Di fronte ai combattenti talebani, la maggior parte delle truppe americane equipaggiate e ben addestrate in Afghanistan hanno resistito a malapena © Emrah Gurel/AP

Il Pakistan nell’est ha anche sperimentato un’ondata di immigrati che arrivano a piedi.I talebani hanno ripreso il potere dopo una pausa di 20 anni Un gran numero di tali rifugiati Gli analisti hanno avvertito che il terrorismo interno legato agli insorti sta tornando.

Un gruppo di afghani è arrivato nelle città di confine del Pakistan negli ultimi mesi © Abdul Khaliq Achakzai //Reuters

L’aeroporto internazionale di Kabul è stato occupato da afghani disperati che hanno cercato di fuggire poche ore dopo che la città era diventata talebana.Immagine da aeroporto Mostra centinaia di persone che corrono con un aereo da trasporto militare statunitense pieno di cittadini statunitensi e stranieri. Mentre si muoveva lungo la pista, alcune persone continuavano a salire.

L’aeroporto internazionale di Kabul diventa il fulcro di chi cerca di fuggire dal Paese © Wakil Kohsari/AFP/Getty

I video ampiamente diffusi sui social media mostrano persone che cercano di sequestrare aerei dell’aeronautica americana © Verified UGC/AP

Alcuni genitori disperati hanno consegnato i loro figli ai soldati americani attraverso il filo spinato del muro dell’aeroporto.

Le immagini dei bambini che vengono consegnati ai soldati mostrano che le persone sono ansiose che i loro figli sfuggano al dominio dei talebani © Omar Haidari/Reuters

Alcuni fortunati sono saliti sull’aereo che li ha evacuati.