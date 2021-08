Afghanistan: guardando da Ground Zero

Passare attraverso i memoriali e i musei dell’11 settembre a Lower Manhattan, come ho fatto per la prima volta all’inizio di questa settimana, è risvegliare i dubbi, le paure, la giustizia, la vendetta e la vendetta a lungo sepolti in circa 90 minuti. Poi, alla fine, triste e depresso.

C’è anche un senso di vergogna ora. Vedendo un aereo cargo militare statunitense decollare dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, afghani disperati si sono aggrappati alla sua fusoliera. Questa scena è almeno la stessa del ritiro degli Stati Uniti della sua ambasciata a Saigon dopo la guerra del Vietnam. Le immagini iconiche sono altrettanto spaventose , e forse ancora più spaventoso. guerra.

Già lunedì pomeriggio aveva espresso le sue opinioni sulla disastrosa fine della missione generazionale delle élite afgane da parte del presidente Joe Biden: un crollo storico ha indebolito la posizione dell’America nel mondo e ha messo inutilmente in pericolo coloro che hanno rischiato la vita.Il pericolo aiuta i nostri afghani e passerà il dolore di generazione in generazione.

Tutto questo può essere così. Tuttavia, non condannerò Biden da solo a causa di questo disastro che dura da 20 anni, plasmato da così tante persone e alimentato da così tante delusioni. Parlando con le persone intorno al luogo santo dove un tempo c’erano le Torri Gemelle, a volte sento che la tragedia è avvenuta ieri, e provo un simile fatalismo.

Questa è una specie di angoscia, perché penso che non dovremmo smettere, comunque. .. Dovremmo prenderci cura dei nostri affari

Anche se non riescono a trovare la posizione di Kabul o Kandahar sulla mappa, o non riescono a spiegare la differenza tra strategie antiterrorismo e anti-insurrezione, molti americani sembrano aver accettato da tempo che le missioni in Afghanistan e Iraq non saranno mai soddisfacenti o incurabili. Le nostre ferite. Uscire sarebbe brutto e incompetente, mi sembra un po’ appropriato.

“È un dolore perché non penso che dovremmo smettere”, ha detto Patty Rykert. “Ma sono anche americano e penso che dovremmo occuparci dei nostri affari”.

Per Rykert, 53 anni, è un newyorkese da sempre e ci sono vari fattori su entrambi i lati dell’equazione, molti dei quali sono fattori personali. Viveva nelle vicinanze quando i terroristi islamici hanno fatto volare l’aereo dirottato nella torre su istigazione dei talebani. Questa settimana, la nipote che stava visitando è stata portata a Ground Zero per aiutarla a capire la gravità dell’incidente. Rykert ha detto che suo fratello aveva prestato servizio nelle guerre in Iraq e in Afghanistan e credeva che andarsene avrebbe creato un “parco giochi” per i terroristi.

D’altra parte è un’assistente sociale e capisce che molti americani non credono più nel progetto di costruire un Afghanistan democratico, ma vogliono guarire il loro Paese. “Penso che stia facendo ciò che il resto degli Stati Uniti vuole davvero”, ha detto Reichert del presidente Biden. “Abbiamo finito. Ci abbiamo provato.”

“Porta i nostri figli a casa. Questa non è la nostra guerra”, ha detto Ed Guzman senza esitazione quando gli è stato chiesto se il ritiro fosse saggio. Crede che se qualcuno vuole incolpare Biden, dovrebbe anche essere responsabile del “fantoccio Donald Trump” che ha accettato di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan lo scorso anno come parte di un piano di “pace” con i talebani.

Porta i nostri figli a casa.Questa non è la nostra guerra

Le responsabilità saranno condivise tra le agenzie di intelligence nei prossimi giorni. Queste agenzie sembrano aver giudicato male la velocità con cui i talebani possono sconfiggere l’esercito afghano. Il Pentagono ha fornito negli anni valutazioni eccessivamente ottimistiche della guerra e politici e diplomatici ha insistito sul fatto che questo era un interesse a rimanere negli Stati Uniti. , Ma non può mai spiegare come ce ne andremo.

Non lo escludo, ma è difficile immaginare che il pubblico americano sosterrà un altro intervento straniero nella mia vita.

Non so quali altri impatti interni avrà alla fine la sconfitta militare degli Stati Uniti dopo tanti sacrifici. Come Kathleen Belew ha dettagliato nel suo libro, Porta la guerra a casaÈ stata la sconfitta americana in Vietnam che ha portato alla disillusione del veterano Louis Beam che ha creato un nuovo tipo di forza paramilitare per perseguire il suo concetto di giustizia in patria: la supremazia bianca violenta. Crede che l’esperienza di Beam in Vietnam alla fine porterà all’attentato all’edificio federale di Oklahoma City del 1995 e alla milizia di destra che ha attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti a gennaio. Chissà cosa accadrà agli agenti patogeni che hanno combattuto e sono morti in Afghanistan e Iraq per 20 anni?

Rispettata

Allo stesso tempo, misuriamo la nostra politica attraverso il ciclo delle notizie. A questo punto Robin Graham, in visita da Atlanta, non crede che l’incidente di Kabul cambierà molto le gravi divergenze negli Stati Uniti. “Sono un po’ triste nel vedere cosa è successo la scorsa settimana”, ha detto Graham. Ha spiegato che aveva sperato di partire in un modo diverso, e poi ha ammesso: “Ma non so come funzionerà”.

Non sono sicuro che molti di noi lo facciano.

Joshua Chaffin È un giornalista di New York per il Financial Times

Seguire @ftweekend Scopri la nostra ultima storia prima su Twitter