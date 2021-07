Afghanistan: la guerra dimenticata del film

François Truffaut nega la possibilità di film contro la guerra. Metti un attore televisivo in uniforme e sei a metà della battaglia. Non resta che un’esplosione ben illuminata. può, Dove i soldati guardavano proiezioni quasi pornografiche Apocalisse ora, Sottolinea questo in un meta stile.

Almeno in un esempio contemporaneo, forse sono state le regole del grande regista a far regredire l’industria. Rispetto alla sua durata, Guerra in Afghanistan Probabilmente il dramma più sottovalutato dalla nascita del film. Non solo Corea del Sud e Vietnam, ma ogni avventura nel Golfo ha ricevuto un trattamento più o meglio hollywoodiano. Siamo ancora più poveri per negligenza. Niente negli eventi recenti può insegnare meglio questa idea sovversiva che la disperazione a volte è giustificata.

La mancanza di una risposta ragionevole all’incidente dell’11 settembre ha lasciato sul posto i talebani ei suoi ospiti più letali. Allo stesso tempo, è utopica anche la prospettiva di acquisire un pezzo di terra che un tempo fondeva i due imperi. Quella che hai lasciato è una delle domande perfette più importanti della mia vita: una senza una buona risposta.Non può essere lasciato solo, non può Non è Solo.

Oltre alle vittime dirette, il dramma delle città deindustrializzate dall’Ohio allo Yorkshire è anche una minaccia alla libertà e alla democrazia

Il caso più eclatante, ma non l’unico. Questo è quello più vicino a casa. Oltre alle vittime dirette, anche la difficile situazione delle città deindustrializzate dall’Ohio allo Yorkshire è una minaccia per la libertà e la democrazia. Tuttavia, non c’è nessuna grande speculazione che mi convinca più di questo: nella maggior parte dei casi, non funziona niente. Il governo deve provarci, e anche cinque o sei governi britannici di fila devono provarci. Di tanto in tanto Pittsburgh porta speranza. Tuttavia, la maggior parte dei luoghi che appaiono per scopi minerari o produttivi sarà difficile da sopravvivere. L’inazione è più o meno inverosimile quanto l’azione riuscita.

Se la “speranza” è limitata, e se certe crisi sono difficili da risolvere, è più facile dare la notizia alle vittime (più realistiche della maggior parte) che ai loro possibili salvatori. Ho passato abbastanza tempo sui thread delle notizie della classe dirigente per sentire che gli elettori li interpretavano male. Ciò che definisce questo mondo non è la malizia o l’arroganza, ma l’innocenza. Il disprezzo per le persone non è tanto eccessiva fiducia in ciò che le politiche possono fare per contrastare la realtà crudele e procrastinante, quanto eccessiva fiducia. Tony Blair è un innocente ancora considerato machiavellico, questo è l’esempio più utopico.

Questo è un segno della loro vita interiore, che contiene troppa saggistica zeitgeist sul riavvio dell’Occidente o altro, ma Naipaul, Chesterton e Waugh non sono sufficienti. L’eternità dei problemi sociali, le conseguenze anormali del cambiamento e il ruolo degli sforzi inutili nelle vicende umane: è possibile ricevere una nobile educazione e uno screening da queste autentiche. La lista di letture estive che circola in questo periodo dell’anno è essa stessa illeggibile.

La mia stessa transazione è complice. Gli editoriali non firmati danno al giornale coesione e identità essenziali. Spesso irritano i funzionari di paesi sovrani a scriverlo. Hanno un effetto stimolante sull’autore. Ma lavorano sulla premessa che tutte le domande hanno una risposta: per esempio, Angela Merkel deve “fare questo”. Dopo aver letto due giornali di fama mondiale che producono salsicce, sapevo che nessun editoriale avrebbe alzato la mano a causa della natura irrisolvibile di un certo problema. Tuttavia, a volte è più vero senza editoriali. Il prossimo passo è l’immigrazione da paesi disperati e in rapida crescita a paesi più piccoli e ricchi che odiano legalmente il cambiamento. Lavoreremo molto duramente per suggerire qualcosa che si può fare.

Rispettati

In ultima analisi, questo è il relativo abbandono della guerra in Afghanistan sul grande schermo. L’incapacità delle persone moderne di disperare. La maggior parte delle guerre significa gloria (seconda guerra mondiale) o stupidità (Iraq), entrambe linee guida per azioni future. Questo non è un momento insegnabile, ma un indovinello esteso. È giusto entrare, ma è inutile entrare. Dobbiamo partire, partire è avventato. Un mezzo di predicazione come il film è sempre in perdita a causa di questa ambiguità. Il resto di noi sarà coinvolto.

