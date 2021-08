AFL-CIO elegge il primo presidente donna; il primo afroamericano a ricoprire la seconda posizione Reuters

Ha detto in una dichiarazione: “Questo è il momento in cui guidiamo il cambiamento sociale, usando il nostro potere per portare le donne e le persone di colore dalla periferia al centro del lavoro, dei sindacati e dell’economia”.

Schuler, che è cresciuta in una famiglia sindacale, ha affermato di essere determinata a continuare a promuovere Trumka per espandere il potere del lavoro organizzato, ridurre il divario di reddito tra ricchi e poveri e aumentare il numero dei membri del sindacato. nel paese è diminuito di decine di anni.

Secondo un funzionario della Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha chiamato Schuler per congratularsi con lui e ha promesso di collaborare con la coalizione per creare posti di lavoro sindacali e aumentare i salari.

© Reuters. Foto del file: Il tesoriere della Federazione americana del lavoro e della conferenza delle organizzazioni industriali (AFL-CIO) Liz Schuler parla al Lincoln Memorial durante la parata “Knee Your Knee Off Our Neck” a Washington, USA, a sostegno della giustizia razziale,

