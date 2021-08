Agenti immobiliari e investitori evitano l’annuale festa francese

Quando il mese prossimo la più grande festa del settore immobiliare arriverà in Costa Azzurra, la maggior parte degli agenti immobiliari, degli investitori e degli affaristi rimarranno a casa.

Tornare allo stato normale prima della pandemia è una questione di vita o di morte per i proprietari di uffici e i venditori. Tuttavia, a causa delle restrizioni di viaggio e dei problemi di salute, la maggior parte di loro sta evitando la gloriosa conferenza annuale di shindig-Cannes Mipim.

I partecipanti hanno descritto il Mipim come il “posto migliore per fare trading” e il “grande guadagno”. Dopo che le principali società immobiliari si sono ritirate, Mipim opererà a una frazione della normale capacità il mese prossimo.

La conferenza ha attirato quasi 27.000 delegati nell’ultima iterazione prima dell’epidemia di coronavirus nel 2019. Quest’anno gli organizzatori hanno posticipato l’evento di sei mesi e ne hanno dimezzato la durata a due giorni, non si prevede la presenza di così tante persone.

Ciò a sua volta può ostacolare il recupero delle transazioni immobiliari e le riunioni sono solitamente focolai di transazioni.

“Le persone perderanno l’opportunità di fare un accordo. Rimarranno in piedi [local bar] Caffé Roma beve giorno dopo giorno, sperando che sappiano della vendita di un pezzo di terra a Guildford”, ha detto un veterano del settore immobiliare che ha partecipato a quasi tutti gli eventi Mipim da quando Mipim è stata fondata nel 1990.

L’agente immobiliare Savills non parteciperà quest’anno e il rivale CB Richard Ellis non invierà rappresentanti dal Regno Unito a partecipare. Knight Frank ha detto: “Quest’anno non parteciperà come prima”. L’agenzia intende inviare un equipaggio di spina dorsale composto da personale francese. Colliers ha detto che invierà un piccolo numero di dipendenti, principalmente dalla Francia.

Le attività sociali della Riviera sono solitamente un alveare di transazioni © Valery Hache/AFP via Getty



Con la presenza di clienti attuali e potenziali, il property manager Jones Lang LaSalle ha dichiarato che “ha molti rappresentanti a cui partecipare”, aggiungendo che “Mipim è ancora importante per noi”.

La loro assenza è stata un duro colpo per la conferenza organizzata da Reed Exhibitions. Gli organizzatori si aspettano che ci saranno 4.000-5.000 delegati nell’evento di due giorni, questo numero è stato riportato per la prima volta da Property Week.

Ronan Vaspart, direttore di Mipim, ha dichiarato: “Dopo questo periodo di isolamento, questa sarà una grande opportunità per i partecipanti di distinguersi e ottenere un vantaggio nel networking e nella ricostruzione delle relazioni”.

Secondo i partecipanti precedenti, la rete di Riviera viene solitamente eseguita manualmente.

“Le persone lavorano sodo lì, ma sono felici. Se lo trasferisci a Grimsby, non credo che troverai così tante persone lì”, ha detto l’investitore immobiliare Nick Leslaw, che ha partecipato almeno 10 volte.

Secondo i partecipanti precedenti, l’incontro è stato affettuosamente soprannominato “Carnevale internazionale di marzo” da alcuni visitatori del Regno Unito e la cultura della “signora” è stata popolare per molto tempo nei bar lontani dall’area principale dell’incontro.

Di fronte a revisioni della diversificazione sempre più rigorose, il settore immobiliare dominato dagli uomini è sotto pressione per frenare alcuni di questi comportamenti eccessivi.

“Si chiama Big Buck, ed è una questione di diversità… Le donne professioniste non vogliono andare in discesa [the promenade] La Croisette e il lupo hanno fischiato”, ha detto il partecipante anziano.

Il Mipim è stato costretto ad adattarsi in passato, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008.

“Prima della crisi, le banche facevano a gara per avere la festa migliore e cercavano attivamente mutuatari immobiliari. Ora tutti stanno pensando ai costi e tutto questo è stato tagliato”, ha affermato Leslaw, che non ha partecipato di recente. “Per molte persone, ha un grande valore”, ha detto. “Ma quando i migliori banchieri hanno smesso di andare al Mipim, io ho smesso di andare al Mipim.

Molte banche, sviluppatori e investitori, tra cui Credit Suisse e Ivanhoé Cambridge, parteciperanno alla conferenza a settembre Gli organizzatori della conferenza ei partecipanti hanno speranze simili: l’anno prossimo, tutti saranno pronti per tornare completamente al mondo reale.