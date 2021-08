Aggiornamenti delle azioni di Bill.com prima dei guadagni

Azienda Bill.com

Poiché l’analista di Jefferies Samad Samana ha sollevato il titolo da hold to buy, il titolo ha ricevuto un voto di fiducia prima che la società annunciasse il suo rapporto sugli utili la prossima settimana. “Di solito evitiamo di modificare le valutazioni poco prima dei risultati; tuttavia, riteniamo che le stampe F4Q di BILL saranno uniche”, ha scritto e la società annuncerà i guadagni il 26 agosto. Samana prevede che Bill.com rilascerà le sue previsioni sulla pandemia per l’intero anno per la prima volta dall’inizio di quest’anno e includerà la sua acquisizione Divvy in tale prospettiva. Ha scritto: “Ci aspettiamo che BILL guiderà almeno circa 425 milioni di dollari di entrate nel FY22, mentre il mercato generalmente ritiene che si tratti di circa 295 milioni di dollari”. “Ancora più importante, ci aspettiamo che le nuove prospettive portino a 700 milioni Dollari USA Il percorso del dollaro USA (CY23) e del miliardo di dollari USA (CY24) è il primo di molti passi per diventare più chiaro.” Samana ha affermato che Divvy, che fornisce strumenti di gestione della spesa per le imprese, sta mostrando una “rapida crescita”. è aperto a opportunità di cross-selling Atteggiamento ottimista. Dopo l’aggiornamento, le azioni di Bill.com sono aumentate dell’1,5% nei primi scambi di giovedì. Negli ultimi tre mesi, l’indice S&P 500 è aumentato del 49%

