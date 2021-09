Aggiornamento 1-Il dipartimento tecnologico di Saudi Telecom mira a raccogliere fino a 960 milioni di dollari attraverso un’IPO

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

(Aggiungi dettagli, sfondo)

Dubai, 5 settembre (Reuters)- La società Arab Internet and Communications Services di Saudi Telecom ha fissato una fascia di prezzo indicativa per la sua offerta pubblica iniziale, con l’obiettivo di raccogliere fino a 3,6 miliardi di riyal (960 milioni di dollari USA).

Questa unità si chiama anche Solutions by STC e prevede di vendere 24 milioni di azioni a un prezzo indicativo di 136-151 rial per azione.

Saudi Telecom venderà una quota del 20% nella sua divisione in questa vendita di azioni. Arab Internet and Communication Services ha un ampio portafoglio di prodotti nei settori della tecnologia dell’informazione e dei servizi digitali, in particolare nel campo B2B.

L’IPO della divisione STC è una di una serie di transazioni sulla borsa dell’Arabia Saudita quest’anno, inclusa la transazione da oltre 1 miliardo di dollari di Acwa Power e il gruppo Saudi Tadawul.

Il processo di contabilizzazione dell’operazione inizierà domenica e terminerà il 13 settembre, mentre il periodo di sottoscrizione per i singoli investitori si svolgerà dal 19 al 21 settembre.

HSBC Saudi Arabia, Morgan Stanley Saudi Arabia e SNB Capital agiranno come consulenti finanziari, sottoscrittori e contabili per la transazione.

1 USD = 3.7504 riyal segnalato da Saeed Azhar; a cura di Robert Birsel e Pravin Char

Per saperne di più