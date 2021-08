Aggiornamento 1-Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis ha affermato che la variabile Delta potrebbe rallentare la ripresa del mercato del lavoro

Reuters

Washington (Reuters)-Il Senato degli Stati Uniti si riunisce di nuovo domenica per finalizzare il testo legislativo e avanzare un piano da 1 trilione di dollari per la spesa su strade, ferrovie, reti di comunicazione e altre infrastrutture. Alcuni senatori si aspettano di farlo entro la fine della settimana. Finalmente approvato. La senatrice repubblicana del Maine Susan Collins ha dichiarato alla CNN che crede che almeno 10 repubblicani sosterranno questa misura, consentendole di eliminare la barriera procedurale dei 60 voti. Un pacchetto infrastrutturale su larga scala è una delle principali priorità legislative del presidente Joe Biden e sarà il più grande investimento in strade, ponti, porti e trasporti americani da decenni.

