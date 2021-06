Aggiornamento 3-Wall Street Bank aumenta il dividendo per gli azionisti dopo che la Fed ha dato il via libera – shareandstocks.com

Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs e Wells Fargo hanno dichiarato lunedì che stanno aumentando le spese in conto capitale dopo che la Fed ha dato loro un conto pulito e sano dopo aver condotto uno “stress test” annuale la scorsa settimana. Analisti e investitori si aspettavano https://www.reuters.com/business/us-fed-bank-stress-tests-pave-way-stock-buyback-dividend-bonanza-2021-06-22 che le più grandi banche del paese avvieranno l’emissione fino a 130 miliardi di dollari in dividendi e riacquisti di azioni a partire dal prossimo mese dopo che la Fed ha posto fine alle sue restrizioni su quanto capitale possono restituire agli investitori durante la pandemia di emergenza la scorsa settimana. Tuttavia, la più grande sorpresa di Morgan Stanley per gli investitori è che ha affermato che raddoppierà il suo dividendo a 70 centesimi per azione nel terzo trimestre del 2021.

