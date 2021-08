Aggiornamento: briefing sulle azioni di Singapore martedì: Nanofilm, ESR-REIT, NetLink NBN, AIMS APAC REIT, Soilbuild REIT, SingHaiyi | Shenton Wire

Ecco le aziende di Singapore che potrebbero essere al centro dell’attenzione martedì 24 agosto 2021: Nanofilm Technologies International, NetLink NBN Trust, AIMS APAC REIT, Soilbuild Business Space REIT, SingHaiyi Group e HC Surgical Specialists.

Questo progetto è stato originariamente rilasciato martedì 24 agosto 2021 alle 00:25 SGT; è stato aggiornato per includere ESR-REIT, Singapore Myanmar Investment Corporation (SMI) e Metech Internazionale.

ESR-REIT

L’emissione preferenziale di ESR-REIT ha soddisfatto la forte domanda dei detentori di quote, ha sottoscritto circa 3,6 volte e ha raccolto 49,6 milioni di S$, ha dichiarato martedì l’Industrial Real Estate Investment Trust in un deposito alla SGX.

Per saperne di più: i prodotti scontati ESR-REIT soddisfano una forte domanda

Tecnologia Nano Film Sottile Internazionale

Secondo i documenti depositati dalla SGX lunedì, la società di investimento statale di Singapore Temasek ha venduto 450.000 azioni per S$ 1,95 milioni e il suo interesse presunto in Nanofilm Technologies International è sceso dal 6,04% al 5,98%.

Leggi di più: La filiale di Temasek taglia la partecipazione in Nanofilm Technologies

Netlink NBN Trust

NetLink NBN Trust ha riferito lunedì che il suo utile al netto delle imposte del primo trimestre è aumentato del 5,3% su base annua a 24,8 milioni di dollari statunitensi e le entrate sono state di 93,4 milioni di dollari statunitensi, con un aumento del 5,0% su base annua, principalmente a causa di ricavi relativi all’installazione, NBAP residenziale e segmentazione L’aumento dei ricavi da connessioni e trasferimenti sono stati parzialmente compensati da minori ricavi da uffici centrali.

I ricavi relativi all’installazione sono stati la parte più importante della crescita tra aprile e giugno, poiché le risorse degli appaltatori sono state normalizzate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, compresi gli interruttori automatici a Singapore per prevenire la diffusione del virus Covid-19. presentato a SGX.

Maggiori informazioni sui risultati di NetLink NBN Trust.

OBIETTIVI APAC REIT

AIMS APAC REIT ha dichiarato in un documento presentato alla SGX lunedì che AIMS APAC REIT ha fissato un prezzo del 5,375% di titoli perpetui di 250 milioni di S$, di cui la serie 003 di titoli perpetui sarà basata sull’obbligazione multivaluta di 750 milioni di S$ stabilita in 2018. Emissione del piano di emissione.

Il documento affermava che la prima data di ripristino del tasso di distribuzione sarà settembre 2026.

Secondo il documento, i gestori congiunti della serie di titoli 003 sono DBS Bank, HSBC Singapore Branch, OCBC Bank e United Overseas Bank.

Edilizia civile Spazio commerciale Real Estate Investment Trust

Soilbuild Commercial Space Real Estate Investment Trust ha dichiarato lunedì che consentirà ai suoi 65 milioni di dollari di titoli perpetui a tasso fisso emessi nel 2018 di essere ripristinati anziché rimborsati il ​​27 settembre e l’attuale tasso di interesse annuo è del 6,0%.

Un documento mostra che REIT sta considerando i suoi interessi a lungo termine e l’attuale contesto macroeconomico, nonché la diversificazione delle fonti di finanziamento, per mantenere il flusso di cassa e la liquidità a nuovi livelli in circostanze di incertezza economica e condizioni di mercato attuali che non sono favorevoli all’emissione di titoli perpetui Borsa valori.

Il documento affermava che il tasso di ripristino sarà basato sul tasso di quotazione dello swap più uno spread iniziale del 3,79%.

Nuovo gruppo Haiyi

Yang Manlin, un amministratore indipendente non esecutivo di Xinhaiyi Group, ritiene che il suo interesse nella società sia sceso a zero dopo che la sua detenzione di almeno il 20% di Hairun ha venduto tutte le sue 207 milioni di azioni o il 4,91% delle azioni. un documento presentato alla SGX lunedì, ha completato una transazione over-the-counter di S$ 18,63 milioni.

Specialista in chirurgia HC

Il gruppo di endoscopia quotato in Catalist ha dichiarato in un documento presentato all’SGX lunedì che HC Surgical Specialists ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione del 49% in Jason Lim Endoscopy and Surgery per circa S $ 9 milioni.

Il documento affermava che il corrispettivo dell’acquisto sarà pagato l’80% in contanti entro due anni e il 20% in azioni e sarà emesso entro due anni.

Singapore Myanmar Investment Corporation

La Singapore Myanmar Investment Corporation prevede di fornire ai clienti istituzionali e al dettaglio nuovi servizi di mining di criptovaluta per integrare la sua espansione in attività software-as-a-service (SaaS) e altre piattaforme tecnologiche, ha affermato la società in un deposito all’SGX martedì.

Secondo il documento, la società ha recentemente ordinato fino a 800 macchine per il mining di criptovalute, che verranno spedite nel sud-est asiatico nei prossimi mesi e, una volta messe in funzione, potranno essere ordinate fino a 4.000 macchine.

Mattel International

Secondo i documenti presentati dalla società di gestione dei rifiuti elettronici a SGX martedì, Wu Yongqiang ha acquistato 610.000 azioni di Metech International al prezzo di S$ 121.088, aumentando la sua partecipazione totale nella società dall’11% all’11,61%.

