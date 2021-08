Aggiornamento: briefing sulle azioni di Singapore martedì: Sembcorp, KIT, Mapletree Logistics, China Kangda, ESR-REIT, OKP, Shangri-La | Shenton Wire

Le seguenti sono le società di Singapore che potrebbero essere al centro dell’attenzione martedì 31 agosto 2021: Sembcorp Industrial, Keppel Infrastructure Trust (KIT), Mapletree Logistics Trust, China Kangda Foods, ESR-REIT, OKP Holdings, Shangri-La Asia , Thakral Corp., Hatten Land, FSL Trust e Memiontec Holdings.

Questo progetto è stato originariamente rilasciato alle 23:13 SGT di lunedì 30 agosto 2021; da allora, è stato aggiornato per includere mm2 Asia, Accrelist e United Food Holdings.

Industrie Sembcorp

Sembcorp Industrial ha dichiarato lunedì di aver stabilito un quadro di finanziamento sostenibile per le transazioni relative allo sviluppo sostenibile nel settore energetico, elencando l’approccio strategico dell’azienda, gli indicatori chiave di prestazione e gli obiettivi di prestazione.

Keppel Infrastructure Trust

APA Group, una società di infrastrutture energetiche quotata in Australia, ha confermato lunedì che sta negoziando una possibile acquisizione di Basslink da Keppel Infrastructure Trust (KIT).

Fiducia logistica di Mapletree

Fitch Ratings ha assegnato a Mapletree Logistics Trust BBB-plus un rating di default dell’emittente a lungo termine con outlook stabile.L’agenzia di rating ha dichiarato in un comunicato stampa che il piano di titoli a medio termine in euro del trust è di 3 miliardi di dollari statunitensi. Rilasciato lunedì.

Cina Kangda Food

China Kangda Foods ha annunciato lunedì che la sua perdita netta nella prima metà dell’anno è aumentata da 1,62 milioni di yuan nello stesso periodo dello scorso anno a 39,84 milioni di yuan, con un fatturato di 723,29 milioni di yuan, un aumento anno su anno di circa 3 %.

“questo [revenue] La crescita ha beneficiato della ripresa della domanda dei consumatori.Tuttavia, i prezzi delle materie prime degli ingredienti dei mangimi come

La società ha dichiarato nei documenti presentati alla SGX che l’aumento della farina di mais e di soia e l’aumento dei noli marittimi per l’esportazione “hanno indebolito il margine di profitto lordo”. , impianti e attrezzature.Diecimila yuan in perdita. “

ESR-REIT

Il manager di ESR-REIT ha dichiarato in un documento presentato alla SGX lunedì che ESR-REIT ha raggiunto un accordo per cedere la proprietà industriale generale al n. 45, 2 di Changi South Avenue, Singapore al prezzo di 11,10 milioni di S$.

Partecipazioni OKP

La società di infrastrutture e ingegneria civile ha dichiarato in un documento presentato a SGX lunedì che OKP Holdings ha ottenuto un contratto del valore di 49,6 milioni di S$ da PUB, la National Water Authority di Singapore, per il miglioramento del drenaggio nel progetto Sungai Salarang.

Il documento affermava che il contatto inizierà l’8 settembre e dovrebbe essere completato il 7 giugno 2024.

Shangri-La Asia

Shangri-La Asia Hotels ha dichiarato in un documento presentato alla SGX lunedì che Shangri-La Asia ha nominato Cindy Zhou come chief financial officer, a partire dal 4 ottobre per sostituire Tan Lay Beng, che partirà il 31 dicembre.

Secondo il documento, il signor Zhou ha 50 anni ed è stato vicepresidente e direttore finanziario di Fox Networks Asia Pacific and Middle East.

Compagnia Thakral

La Thakral Corp. ha dichiarato lunedì di aver realizzato un utile netto di circa 2,5 milioni di dollari statunitensi dalla dismissione del Riverpoint Kitahama Building vicino alla borsa di Osaka nel distretto finanziario di Osaka. La società ha affermato che l’edificio è stato acquisito da TJP nel 2018, di cui Thakral possiede il 53,06% delle azioni.

La società ha dichiarato in un documento presentato alla SGX che i proventi della vendita saranno utilizzati per ridurre il debito, per investimenti futuri e parte del pagamento del dividendo.

La società ha affermato che la cessione consentirà a Thakral di avere sei edifici commerciali e tre business hotel nel portafoglio immobiliare del Giappone.

mm2 Asia

La società ha dichiarato in un documento che Mm2 Asia ha raggiunto un accordo per vendere almeno l’80% delle sue attività cinematografiche alla società di investimento finanziario Kingsmead Properties.Il prezzo di acquisto sarà basato su una valutazione concordata di 84,8 milioni di dollari per l’intera attività. SGX lunedì.

“Il business del teatro è sempre stato una parte strategica dell’attività di creazione e distribuzione di contenuti del gruppo, ma è stato colpito dal Covid-19. Attraverso questa proposta di vendita, stabilizzerà la posizione finanziaria del gruppo e consentirà a mm2 di continuare a concentrarsi sullo sviluppo e rafforzare le principali opportunità per la crescita dei contenuti di produzione.” Melvin Ang, fondatore e presidente esecutivo di mm2 Asia, ha dichiarato in una nota.

Il comunicato precisa che i proventi della vendita saranno utilizzati per ridurre l’indebitamento, comprese le obbligazioni convertibili in scadenza a fine anno.

avere terra

In risposta alla richiesta di SGX, Hatten Land ha affermato che a causa dell’aumento del volume degli scambi, il prezzo delle sue azioni è sceso improvvisamente lunedì e non conosce alcuna possibile spiegazione.

Hatten Land ha integrato la proposta di cessione della sua controllata Gold Mart Sdn. Bhd. è ancora in attesa di completamento e la scadenza del 31 agosto è stata ulteriormente prorogata al 17 settembre, in modo che la banca emittente abbia più tempo per completare il processo di pagamento.

Secondo i dati di Yahoo Finance, dopo che 24,46 milioni di azioni sono passate di mano, il prezzo delle azioni di Hatten Land ha chiuso in ribasso del 4,17% a 0,023 SGD lunedì. Secondo i dati SGX, venerdì 17.176 azioni sono passate di mano.

FSL Trust

First Ship Least Trust (FSL Trust) ha dichiarato lunedì che la sua consociata interamente controllata FSL-9 ha firmato un memorandum d’accordo per vendere navi FSL New York a terzi non affiliati. Secondo i documenti presentati a SGX, il trust ha ricevuto un deposito vincolato iniziale del 10%.

Calliste

Accrelist ha dichiarato lunedì di aver completato il collocamento di 22 milioni di azioni ordinarie al prezzo di S $ 0,07371 per azione e ha emesso 22 milioni di warrant trasferibili non quotati e 660.000 azioni dell’introduttore.

La società ha dichiarato in un documento presentato alla SGX che queste azioni dovrebbero essere quotate sul Catalist della SGX il 1 settembre.

United Food Holdings

United Food Holdings ha dichiarato lunedì che prevede di condurre un collocamento privato con due investitori privati, Ye Jiajie e Zeng Miaoyun, al prezzo di S $ 0,038 per azione, emetterà 37,58 milioni di nuove azioni e raccoglierà circa S $ 1,38 milioni. loro attualmente possiede le azioni della società. società.

United Food Holdings ha dichiarato in un documento presentato alla SGX che i proventi saranno utilizzati per il capitale circolante generale.

Memiontec Holding Company

Memiontec Holdings ha dichiarato lunedì di aver ottenuto due nuove gare per un valore totale di S$ 12,7 milioni da PUB, la National Water Authority di Singapore, portando il valore totale degli ordini a circa S$ 91,6 milioni.

