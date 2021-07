Aggiornamento del prezzo DailyCoin, sviluppo, comunità e attività

Tezos (XTZ): aggiornamenti sui prezzi, sviluppi, community ed eventi



Tezos Appartenente alla propria alleanza, il fulcro del progetto è la flessibilità e lo sviluppo.

Le funzionalità originali e di livello aziendale fornite dal progetto hanno portato a partnership di alto profilo e impressionanti variazioni di prezzo.

Partnership con McLaren E USDC è uno degli ultimi sviluppi della rete, in grado di soddisfare le esigenze della comunità.

Tezos è valutato a 2.81 USD ed è 40giorno Il token con il maggior valore di mercato, con un valore di mercato di oltre 2,3 miliardi di dollari, è impressionante.

La blockchain di Tezos si distingue per la sua enfasi sulla sicurezza, la governance della comunità e l’efficienza energetica. Utilizza Michelson per raggiungere la sicurezza a livello istituzionale e utilizza il consenso proof-of-stake per garantire l’efficienza energetica.

In considerazione di ciò, Tezos continua a costruire partnership invidiabili con i migliori marchi desiderosi di costruire sulla blockchain. Centre, l’organizzazione dietro USDC, ha annunciato che la sua stablecoin sarà emessa sulla blockchain e McLaren creerà una piattaforma di fan NFT con Tezos.

Sviluppo recente

Dopo l’integrazione con Gitcoin, la community di Tezos ha motivo di essere estasiata. Gitcoin, una comunità specializzata nello sviluppo di prodotti pubblici digitali, ha annunciato l’intenzione di integrarsi con Tezos l’8 luglio.

Dopo l’integrazione, le due parti hanno lanciato la serie di hackathon Tezos concentrandosi su NFT e DAO.

Il primo hackathon si terrà su Gitcoin e si chiamerà “NFT Me, You Can DAO It”. Il premio in denaro dell’hackathon è di circa US $ 75.000, che sarà diviso tra i 10 vincitori.

Di recente, la rete ha celebrato il terzo anniversario del blocco della genesi lanciato nel 2018. La community ha apprezzato l’evento ricordando i traguardi raggiunti dal progetto. Negli ultimi tre anni, Tezos ha raggiunto più di 1,5 milioni di blocchi, più di 55 milioni di transazioni e più di 1,3 milioni di conti capitali, mantenendo le tariffe del gas al di sotto di $ 1.

futuro

I risultati di Tezos hanno suscitato l’interesse dei marchi che cercano di stabilire partnership all’interno della blockchain. In particolare, McLaren Racing tende a stabilire una partnership tecnica con Tezos, con l’obiettivo di creare una NFT per la sua base di fan.

Questa collaborazione consentirà al marchio Tezos di fare pubblicità sulle auto e sull’abbigliamento della flotta McLaren.Il direttore delle licenze Lindsey Eckhouse ha commentato che la creazione di un

“La piattaforma NFT incentrata sui fan è un passo di innovazione del settore entusiasmante e in rapida crescita.” Circle, l’organizzazione dietro la stablecoin USDC, ha annunciato che la stablecoin sarà ora emessa sulla blockchain di Tezos.

Questa partnership vedrà la fusione di una delle migliori stablecoin digitali del dollaro con la rivoluzionaria blockchain di Tezos. È previsto il lancio ufficiale dell’uscita nei prossimi mesi, in modo che la community sia piena di aspettative.

d’altro canto

Tezos è caduto 66,50% Al momento della stesura di questo articolo, è passato da un precedente massimo storico di $ 8,40 a $ 2,82.

Questo crollo riflette il declino dell’intero mercato delle criptovalute, con la capitalizzazione di mercato che scende dai massimi precedenti US $ 2 trilioni Per approssimare i minimi 1,37 trilioni di dollari USA.

Comunità di Tezos

Grazie alla sua flessibilità e al suo approccio innovativo ai problemi della blockchain, la community di Tezos sta crescendo rapidamente. Su Twitter, il progetto ha 124.000 follower e ha guadagnato oltre 1,3 milioni di account.

In termini di prezzo, Tezos ha raggiunto il massimo storico di 8,40 dollari a maggio, ma l’attuale prezzo della transazione è di 2,81 dollari. Data la succosa partnership e gli annunci imminenti, gli analisti sono fiduciosi di aumenti di prezzo.

