Aggiornamento in tempo reale delle notizie sul mercato azionario: dopo il peggior giorno in un mese per l’S&P 500, i futures su azioni continuano a scendere

Reuters

SHANGHAI (Reuters)- La Cina è intervenuta martedì per rafforzare il suo controllo sull’industria tecnologica e ha emanato regole dettagliate volte a contrastare la concorrenza sleale e la gestione dei dati critici da parte delle aziende. Negli ultimi mesi Pechino ha rafforzato il suo controllo sulle piattaforme Internet, citando il rischio di abuso del potere di mercato per soffocare la concorrenza, abuso di informazioni sui consumatori e violazione dei diritti dei consumatori, che è stato invertito dopo anni di pratiche più laissez-faire. Come parte della repressione allargata, la Cina ha imposto enormi multe a società come il gigante dell’e-commerce Alibaba Group e la società di social media Tencent Holdings, e ha promesso di redigere nuove leggi sull’innovazione tecnologica e sul monopolio.

leggi di più