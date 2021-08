Aggiornamento sul coronavirus: a causa dell’aumento esponenziale dei casi, la Louisiana ha istituito i requisiti per le mascherine

San Francisco e le altre sei contee della Bay Area Ripristinata l’autorizzazione delle mascherine generali Utilizzato in luoghi pubblici interni. Il requisito entrerà in vigore martedì e richiederà alle persone di indossare maschere per il viso quando si trovano in luoghi pubblici al chiuso, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Nella palestra di arrampicata Planet Granite di San Francisco, un climber indossa una maschera: da martedì verranno ripristinati i requisiti della maschera per tutti gli ambienti indoor © AP

Gli Stati Uniti almeno ci sono riusciti Dai al 70% degli adulti statunitensi una dose di vaccino contro il Covid-19, Raggiungere il traguardo quasi un mese dopo il previsto. Secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, dopo l’inizio della vaccinazione rapida negli Stati Uniti, il volume di vaccinazione giornaliero nell’ultima settimana si è attestato a circa 550.000 colpi di vaccinazione al giorno, che è inferiore al picco di oltre 3,4 milioni di vaccinazioni a metà aprile.

Target e Home Depot sono diventati i nuovi principali rivenditori negli Stati Uniti. A causa della continua diffusione delle varianti Delta, aggiorna le loro regole di mascheramento in negozioL’Home Depot ha annunciato lunedì che, con effetto immediato, tutti i dipendenti devono indossare maschere nei suoi negozi, centri di distribuzione e case o aziende dei clienti, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Il rivenditore fai da te ha dichiarato che “richiede” ai clienti di indossare maschere nei suoi oltre 2.200 negozi negli Stati Uniti, ma non ha affermato che questo è un requisito.

Boris Johnson ha Soffocata l’idea di creare una “Amber Watch List” Per le località straniere, dopo aver avvertito che centinaia di migliaia di turisti dal Regno Unito potrebbero cancellare le loro vacanze europee. Il primo ministro britannico ha dichiarato di voler creare un sistema che sia “il più semplice e intuitivo possibile per le persone” perché il governo si prepara ad aggiornare le valutazioni dei segnali stradali questa settimana.

Meno persone Dopo aver apportato modifiche alla tecnologia, l’applicazione Covid-19 del SSN richiede l’autoisolamentoIn precedenza, il dipartimento della salute britannico ha annunciato lunedì che a causa dell'”epidemia”, ci sono state settimane di interruzione e carenza di personale in tutto il paese. In precedenza, se un individuo asintomatico risultava positivo al coronavirus, l’app avrebbe contattato chiunque fosse stato in stretto contatto con quella persona entro cinque giorni dalla segnalazione dei risultati del test.

Lo ha ribadito il governatore di New York Andrew Cuomo Ha invitato le aziende private nello stato a rifiutarsi di fornire servizi a persone che non sono state vaccinate Opporsi al Covid-19 perché i funzionari hanno annunciato che i lavoratori dei trasporti dovranno ricevere iniezioni o sottoporsi a test regolari. New York City ha anche emesso una “forte raccomandazione” che richiede alle persone di indossare maschere al chiuso, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ordina alle autorità di indagare Il Ministero della Salute chiede un lockdown a livello nazionale È la prima volta dall’inizio della pandemia che si registra un nuovo aumento del numero di decessi a causa della variante Delta, altamente contagiosa.

A luglio, la crescita manifatturiera degli Stati Uniti è rallentata per il secondo mese consecutivo. Trascinato dalla penuria di materie prime e dall’assenza di manodoperaL’indice di monitoraggio dell’attività di fabbrica dell’Institute of Supply Management è sceso da 60,6 di giugno a 59,5 del mese scorso. Gli economisti avevano previsto un leggero rimbalzo a 60,9.

La Banca d’Inghilterra dovrebbe Tagliare il suo programma di allentamento quantitativo prima che qualsiasi restrizione dei tassi di interesse Un think tank ha suggerito che una volta che il Regno Unito sarà completamente fuori dalla crisi di Covid-19. La Resolution Foundation ha affermato che, dato che il mercato del lavoro britannico è ancora debole e la diffusione della variante Delta ha rallentato la ripresa economica, ora non è il momento giusto per la banca centrale di alzare i tassi di interesse. In un rapporto di lunedì ha affermato che l’aumento dell’inflazione si rivelerà un fenomeno “temporaneo”.

Emirati Arabi Uniti Approvato l’uso del vaccino Sinopharm prodotto in Cina nei bambini di età compresa tra 3 e 17 anniIl Ministero della Salute ha dichiarato che dopo una rigorosa ricerca clinica, il vaccino è stato approvato per l’uso di emergenza, gettando le basi per il successo della vaccinazione negli Emirati Arabi Uniti.