Aggiornamento sul coronavirus: a causa dell’ondata di Covid a Houston, la NRA annulla la sua riunione annuale

Numero di stati USA L’elenco dei consigli di viaggio di Chicago ha superato i 40, La maggior parte del paese ha registrato alti livelli di trasmissione di Covid-19. Martedì sono stati aggiunti all’elenco Colorado, Maryland, Nebraska e South Dakota, portando il numero totale di stati consultati dalla città a 43.

Il consulente del governo britannico lo consiglierà Terza dose di vaccino contro il Covid-19 per gli immunodepressi A partire da settembre, nell’ambito di un piano di rafforzamento “mirato”, il piano sarà esteso ai pazienti anziani. Le persone oltre i 70 anni che non sono clinicamente vulnerabili dovranno aspettare più a lungo perché è improbabile che le linee guida per questo gruppo vengano emesse immediatamente.

Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono aumentate per la prima volta in quattro mesi. Le vendite di nuove case unifamiliari sono aumentate dell’1% a luglio Il Census Bureau ha dichiarato martedì che il tasso annualizzato del mese precedente era di 708.000. Secondo un sondaggio Reuters sugli economisti, questo ha superato le 700.000 persone previste.

più di una Un terzo della forza lavoro sudafricana è disoccupato nel secondo trimestreI dati diffusi martedì hanno mostrato che le economie più industrializzate dell’Africa stanno lottando per sfuggire agli effetti della pandemia. Nei tre mesi fino alla fine di giugno, il tasso ufficiale di disoccupazione è salito al 34,4%, il livello più alto dall’inizio dell’indagine sulla disoccupazione, e superiore al 32,6% del primo trimestre, per un totale di circa 7,8 milioni di persone.

Il governo scozzese ha annunciato un piano Indagine indipendente condotta da un giudice sulla gestione della pandemia di coronavirus Ha detto che avrebbe iniziato a lavorare prima della fine di quest’anno. Questa strategia potrebbe esercitare pressioni sul primo ministro britannico Boris Johnson affinché proponga un piano di indagine legale dalla primavera del 2022 attualmente proposto.

Gennova Biopharmaceuticals è vicina allo sviluppo Il primo vaccino contro il Covid-19 in India a base di RNA messaggero, Con il calo del tasso di infezione nei paesi dell’Asia meridionale. Il governo indiano ha rilasciato una dichiarazione martedì affermando che, dopo prove preliminari, l’India ha scoperto che il vaccino a base di mRNA del produttore farmaceutico era “sicuro, tollerabile e immunogeno”.

Il bilancio delle vittime giornaliero dell’Iran a causa di Covid-19 ha superato le 700 per la prima volta martedì La rabbia pubblica per i vaccini inadeguati si intensificaIl ministero della Salute ha dichiarato martedì che 709 pazienti affetti da coronavirus erano morti nelle ultime 24 ore, dopo aver stabilito un record di 684 decessi domenica. Il numero di casi confermati è salito a 40.623, uno dei più alti dall’inizio della pandemia.

I dati mostrano che la Grecia ha severamente represso le persone che non sono state vaccinate e dovranno affrontare restrizioni e requisiti di test. Nove pazienti Covid-19 su dieci in ospedale non hanno ancora ricevuto l’iniezioneIl ministro della Sanità Vasilis Kikilias ha affermato che a partire dal 13 settembre i lavoratori privati ​​e pubblici che non sono stati vaccinati o che si sono recentemente ripresi devono sottoporsi a test dell’antigene una o due volte alla settimana a proprie spese.