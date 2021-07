Aggiornamento sul coronavirus: Chicago aggiunge gli hotspot della variante Delta Missouri e Arkansas all’elenco degli avvisi

La pop star Olivia Rodrigo lo farà incontrare Incontro con il presidente Joe Biden e il consigliere medico capo Anthony Fauci alla Casa Bianca mercoledì come parte degli sforzi del governo Promuovere la vaccinazione contro il Covid-19 tra i giovaniIl cantante e attore Rodrigo registrerà anche un video sull’importanza della vaccinazione dei giovani.

Il Qatar consentirà ai viaggiatori completamente vaccinati Accesso ai paesi del Golfo senza isolamento Perché ha aumentato il suo piano di viaggio prima della Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno. Il governo ha dichiarato martedì che una serie di nuove misure renderà la visita in Qatar “il più semplice possibile” mantenendo le misure preventive contro il coronavirus.

Da quando il presidente Emmanuel Macron ha annunciato lunedì sera, oltre 1,7 milioni di persone in Francia hanno prenotato il vaccino contro il Covid-19-19 L’accesso a caffè, ristoranti e altri luoghi sarà limitato A chi è in possesso di “passaporto sanitario”. Secondo i dati del sito web degli appuntamenti medici Doctolib, più di 900.000 persone avevano prenotato le vaccinazioni prima di mezzanotte e altre 800.000 persone avevano prenotato durante la giornata di martedì.

La minaccia che solo le persone con un “passaporto sanitario” possano entrare nei ristoranti e in altri luoghi ha portato a un aumento degli appuntamenti per le vaccinazioni in Francia © Bloomberg

I paesi ricchi stanno pagando di più per la scarsa dose di vaccino contro il Covid-19, Esacerbare la distribuzione iniqua dei colpi, Secondo il capo dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il direttore generale dell’OMC Ngozi Okonjo-Ivera ha dichiarato martedì che il piano Covax sostenuto dalle Nazioni Unite per fornire vaccini Covid-19 ai paesi in via di sviluppo è difficile da realizzare a causa della carenza di forniture.

La campagna di vaccinazione nel Regno Unito è Mostra segni di rallentamento prima dei piani per revocare le restrizioni sul coronavirus Nel Regno Unito la prossima settimana. Il governo stima che l’87% della popolazione adulta (45 milioni di persone) abbia ricevuto almeno una dose del vaccino e che due terzi (34 milioni di persone) abbiano completato il programma di vaccinazione.

Il Sudafrica sarà temporaneamente Siti di vaccinazione chiusi per rischio di violenza, Il Ministero della Salute ha dichiarato martedì che la promozione del paese è stata frustrata dalla peggiore rapina e sommossa degli ultimi decenni. Se alcuni siti sono danneggiati o in una zona disastrata, verranno chiusi secondo il “principio di precauzione”. violenzaIl ministero ha affermato di aver travolto le due province più popolose del Sudafrica, Gauteng e KwaZulu-Natal.

Le piccole imprese americane stanno lottando per trovare lavoratori, e molte Piano per aumentare i salari nel tentativo di aumentare la manodopera mentre l’economia si riprendeSecondo un sondaggio mensile dei membri della Federazione nazionale delle associazioni imprenditoriali indipendenti, circa il 46% dei proprietari di piccole imprese ha dichiarato a giugno di avere posti vacanti che non potevano essere coperti, ben al di sopra della media storica del 22%.

La Scozia è Ritardi nel rientro negli uffici e nei luoghi di lavoro a causa delle preoccupazioni per l’alto numero di casi di coronavirus, Ma altre restrizioni continueranno ad essere allentate la prossima settimana, ha affermato il primo ministro Nicolas Sturgeon. Prima che la Scozia adottasse il limite minimo di “livello zero” il 19 luglio, Sturgeon ha rilasciato una dichiarazione al parlamento scozzese, chiarendo che il suo governo decentralizzato adotterà un approccio più cauto rispetto a quello adottato dal governo britannico nei confronti dell’Inghilterra.

Poiché sempre più studenti sono assenti, il numero di assenteismo legato al Covid nelle scuole inglesi ha raggiunto un livello record. Lo studente è stato esposto a un sospetto caso di coronavirusIl ministero dell’Istruzione ha dichiarato martedì che l’assenteismo studentesco legato all’epidemia nelle scuole pubbliche è in aumento ed è il livello più alto dalla riapertura della scuola nel marzo 2021.