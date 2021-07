Aggiornamento sul coronavirus: con il numero di nuove infezioni superiore a 13.000, Prayut in Thailandia accoglierà le grandi imprese

Gli affari esortano il governo britannico a “prendere il controllo” dopo martedì I ministri si sono scontrati sulle proposte di autoisolamento Downing Street ha rifiutato di fornire un elenco di ruoli in cui le persone possono continuare a lavorare anche se vengono “pingate” dall’app NHS. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato lunedì che se (ad esempio) viene fornito “cibo, acqua, elettricità, medicine … per difendere il regno”, il personale chiave che esegue i due colpi sarà in grado di evitare l’autoisolamento.

I campioni di sangue raccolti in Italia sono stati riesaminati già ad ottobre 2019 Riaccendere il dibattito sulla diffusione del coronavirus in Europa Prima che la Cina confermasse il primo caso a Wuhan. Scienziati del Centro per la ricerca sul cancro di Milano Istituto Nazionale Tumori hanno scritto in un nuovo articolo che i due laboratori hanno ritestato un piccolo numero di campioni di sangue pre-pandemia, mostrando la presenza di anticorpi che di solito si osservano dopo l’infezione da coronavirus.

Il Globe Theatre di Shakespeare a Londra è 200 biglietti in piedi venduti Dopo che il Regno Unito ha allentato le normative sul coronavirus. Il biglietto d’ingresso per la sede di fronte al palco è di £ 5, progettato per catturare l’atmosfera della giornata del drammaturgo britannico.La performance avrà inizio la serata di apertura della dodicesima notte del 29 luglio.

Anthony Fauci ha affermato che la principale agenzia di sanità pubblica negli Stati Uniti sta rivedendo la sua Linee guida per i bambini di indossare le mascherine in classe children, Indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Fauci ha cercato di eliminare la confusione perché i funzionari dell’istruzione in diverse città e stati hanno affermato che le scuole dovranno o potrebbero aver bisogno di indossare maschere perché non possono soddisfare le linee guida sanitarie dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che esentano le persone completamente vaccinate dall’indossarle. Mascherina.

I funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno dichiarato martedì che la variante Delta più contagiosa ha causato più di 80% dei nuovi casi di coronavirus nel Paese E ha esortato gli americani a farsi vaccinare, sottolineando che questo è “lo strumento più potente che abbiamo”. “[The] Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, la dott.ssa Rochelle Varensky, ha testimoniato davanti alla commissione sanitaria del Senato che il CDC ha emesso stime della variazione nazionale e prevede che la variazione del Delta rappresenti ora l’83% dei casi sequenziati.

L’Indonesia sta attualmente combattendo la peggiore epidemia di coronavirus nel sud-est asiatico © REUTERS

L’Indonesia è Misure per estendere la distanza Implementato all’inizio di questo mese per contenere la grave ondata di Covid-19, che ha spinto il suo settore sanitario al limite. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha esteso le restrizioni originariamente previste per la fine da martedì a domenica, poiché la più grande economia del sud-est asiatico sta combattendo la peggiore epidemia della regione.