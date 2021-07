Aggiornamento sul coronavirus: con il ritorno dei clienti americani, Starbucks offre una prospettiva ottimistica

La frenesia dei giocattoli causata dall’epidemia continua Aumenta le vendite di MattelPerché i genitori compreranno bambole Barbie, auto Hot Wheels e bambole d’azione WWE per intrattenere i loro bambini a casa. Le vendite di Mattel nel secondo trimestre hanno superato 1 miliardo di dollari, un aumento del 40% su base annua, superando gli 879 milioni di dollari previsti dalla maggior parte degli analisti.

La principale agenzia di sanità pubblica negli Stati Uniti ha rivisto le sue linee guida per le persone vaccinate affinché indossino le mascherine in casa, un cambiamento importante rispetto alla decisione presa due mesi fa.I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ora raccomandano La persona vaccinata deve indossare una mascherina in casa Il suo direttore, Rochelle Walensky, ha annunciato martedì che si trova in aree in cui il virus è “grande e altamente diffuso”.

Chicago ha Aggiunti nove stati, tra cui Kansas, Tennessee e Wyoming, alla sua lista di consigli di viaggio A causa del loro alto tasso di infezione da nuovo coronavirus. La raccomandazione esorta i viaggiatori non vaccinati della cosiddetta “lista arancione” a ottenere un risultato negativo del test Covid-19 o a essere messi in quarantena per 10 giorni non più di 72 ore prima di arrivare a Chicago.

Il Canada ha abbastanza dosi di vaccino contro il Covid-19 Vaccinare tutti coloro che hanno diritto all’iniezione Due mesi in anticipo, ha rivelato Justin Trudeau. Questa è una pietra miliare per il paese, che ha iniziato male il suo programma di vaccini e ha lavorato duramente per garantire un’adeguata fornitura di dosi nelle prime fasi del suo lancio.

Durante una pandemia, più di un quarto della popolazione britannica dovrà essere efficacemente protetta Prevenire circa l’80% dei decessi legati al Covid, Uno studio condotto in Scozia ha trovato. I ricercatori dell’Università di Glasgow hanno studiato la possibilità che individui vulnerabili vengano infettati o muoiano a causa del coronavirus e i risultati indicano che la strategia del governo per proteggere i più vulnerabili potrebbe non essere adeguata.

I funzionari del governo della città di San Paolo si sono trasferiti a Giro di vite sui “sommelier dei vaccini” Una nuova legge pensata per impedire ai residenti di scegliere quali colpi accettare. Le città più popolose dell’America Latina utilizzano più vaccini, tra cui BioNTech/Pfizer, Oxford/AstraZeneca e il vaccino CoronaVac di Sinovac in Cina.

Martedì il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvertito il pubblico di non essere compiacente Cala il numero dei contagi giornalieri da coronavirus Ha suscitato la speranza che il Regno Unito possa aver superato l’ultima ondata di picchi. Johnson ha espresso cautela quando ha visitato il quartier generale della polizia del Surrey a Guildford, dopo che il Regno Unito ha registrato lunedì 24.950 nuove infezioni, che è il sesto giorno consecutivo in cui il numero di infezioni è diminuito.