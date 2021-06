Aggiornamento sul coronavirus: gli Stati Uniti allentano lo stato di avviso di viaggio per l’Irlanda

Share it

Un alto funzionario della Federal Reserve ha dichiarato che l’economia degli Stati Uniti non è ancora pronta per la contrazione della banca centrale. Enorme sostegno finanziario, Anche se le prospettive sono diventate più ottimistiche. Il presidente della Fed di New York John Williams ha fatto i commenti di cui sopra quando i mercati finanziari sono molto sensibili alla politica della Fed.

La Turchia porrà fine al blocco di un giorno e al coprifuoco notturno il 1 luglio per frenare l’ondata di infezioni da coronavirus mentre il governo aumenta il jab a 1,5 giorni al giorno e Il tasso di infezione è diminuito drasticamenteLa Turchia ha ora ricevuto quasi 43 milioni di dosi del vaccino, il che la rende il vaccinato più popoloso al mondo.

La nazionale di calcio dell’Inghilterra ha dichiarato che i suoi due giocatori – Ben Chilwell e Mason Mount – Auto-quarantena Prima della prossima partita di Euro 2020 della squadra, è risultato positivo al Covid-19 dopo uno stretto contatto con Billy Gilmore della Scozia.

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, prevede che ci sarà solo un “modesto” effetto di ricaduta. L’inflazione negli Stati Uniti aumenta All’economia europea. “Non credo che possiamo effettivamente confrontare la situazione negli Stati Uniti e nell’Eurozona… sono in posizioni molto diverse”, ha detto al Parlamento europeo.

Laxman Narasimhan, CEO di Reckitt Benckiser © Charlie Bibby/FT

Laxman Narasimhan è Cerca di stabilire La domanda di prodotti per l’igiene Reckitt Benckiser è aumentata per rilanciare la società e alcuni investitori e analisti hanno affermato che la società è stata danneggiata dalla sua attenzione all’integrazione Produttore di latte artificiale Mead Johnson, acquistata per 13 miliardi di sterline quattro anni fa.

Colin Hunt è diventato il capo economista di uno dei più grandi agenti di cambio irlandesi all’età di 28 anni.Entrare in AIB 20 anni dopo dovrà rallentare e affrontare le sfide familiari a ogni CEO che sta cercando di cambiare le cose Grande nave sindacalePoi è apparso il Covid-19 e con esso è arrivato Epifania.

Soho House, che ha club di appartenenza privati ​​in Nord America, Europa e Asia, è stata schierata Piano di espansione attivo Perché ha chiesto di essere quotata a New York.L’obiettivo del gruppo è Valutato a circa 3 miliardi di dollari USA Mentre il blocco del coronavirus inizia a rilassarsi e viene lanciato il piano di vaccinazione.

Santander Già mirato Diventa la forza principale della Banca Europea per gli Investimenti, Sfida i poteri di Wall Street Nonostante la pandemia abbia devastato la sua attività di consumo, il presidente esecutivo Anna Bottin ha presieduto la prima perdita annuale della banca nei suoi 164 anni di storia lo scorso anno.