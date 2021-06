Aggiornamento sul coronavirus: gli studi hanno scoperto che il rischio di Covid-19 è diminuito drasticamente fino a 10 mesi dopo la prima infezione

Il pensionamento può essere ritardato Secondo un nuovo sondaggio, per coloro il cui reddito è stato danneggiato dalla pandemia di Covid-19. Un quarto degli americani ha dichiarato di voler andare in pensione più tardi a causa della pandemia, e quel numero è balzato al 42% delle persone che hanno riferito di aver perso entrate durante la crisi.

I prezzi alimentari globali hanno raggiunto un livello record Aumento annuo massimo Gli ultimi segnali di aumento dell’inflazione alimentare negli ultimi dieci anni si sono accelerati durante la pandemia di Covid-19. L’impennata della domanda di cibo e semi di soia in Cina, la grave siccità in Brasile e la domanda di olio vegetale per il biodiesel hanno portato l’indice mensile dei prezzi alimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per maggio ad aumentare del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Gli Stati Uniti lo faranno Dona milioni di dosi in eccesso Fornire vaccini Covid-19 ai paesi di tutto il mondo per aiutare a combattere nuovi focolai pandemici. L’amministrazione Biden si era precedentemente impegnata a donare 80 milioni di dosi e giovedì ha delineato come distribuire i primi 25 milioni di dosi. Secondo il piano, Sud America, Africa, Asia meridionale e Sud-est asiatico riceveranno milioni di dosi di vaccino.

© Associated Press

L’integrazione sociale britannica esiste ancora Ben al di sotto dei livelli pre-pandemia Anche se molte restrizioni sono state allentate a metà maggio. John Edmonds, professore di modellizzazione delle malattie infettive presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che questo è un segno di “residua cautela nella folla”.

Il Portogallo lascerà la “lista verde” dell’Inghilterra Per le destinazioni turistiche straniere in Cina, questa settimana non verranno aggiunti nuovi paesi, il che è un duro colpo per l’industria del tempo libero prima dell’arrivo dell’estate. Le compagnie aeree avevano previsto che con il cosiddetto sistema a semaforo dei viaggi d’oltremare, sarebbero state aperte almeno alcune destinazioni. Dopo la notizia, giovedì le azioni delle compagnie aeree europee sono scese.

Il settore privato degli Stati Uniti ha creato posti di lavoro a maggio La velocità più elevata nell’ultimo annoCon la riapertura dell’economia, la forte crescita delle industrie del tempo libero e dell’ospitalità ha favorito questo. Secondo un rapporto dell’ADP, responsabile dell’elaborazione delle buste paga, il mese scorso i datori di lavoro privati ​​non agricoli hanno aggiunto 978.000 posti di lavoro. Questo è il mese con il maggior numero di dipendenti da giugno 2020, superando le 650.000 persone previste.

L’aumento del tasso di infezioni da coronavirus sotto i 40 anni ha spinto Il valore R del Regno Unito torna a più di 1, Uno studio attentamente osservato trovato. Il Zoe Symptom Tracking Project stima che alla scorsa settimana, la R, che misura il numero di persone che hanno diffuso il virus per persona infetta, sia 1,1.

Sei richiedenti asilo Ha vinto la sfida legale L’Alta Corte ha stabilito che era illegale per il governo britannico collocarli in ex campi militari che non soddisfacevano il tenore di vita minimo. I richiedenti asilo sono stati collocati in case a Napier Barracks nel Kent i cui avvocati hanno affermato che queste case erano “sporche” e che il Covid-19 è scoppiato a metà gennaio.

Rapporto Taiwan Altri 583 nuovi contagi locali da Covid-19 Giovedì, il secondo aumento giornaliero consecutivo, che mostra chiaramente che le misure di blocco morbido attuate più di due settimane fa finora non sono riuscite a prevenire il primo focolaio su larga scala del Paese. Il Central Epidemic Command Center ha annunciato 364 nuovi casi confermati di trasmissione locale e 219 nuovi arretrati.

La Corte Suprema dell’India ha Criticare la politica sui vaccini del primo ministro Narendra Modi, È “arbitrario e irragionevole” chiamare le persone sotto i 45 anni che pagano le loro dosi. In un’ordinanza emessa mercoledì, la Corte suprema del paese ha affermato che è necessario rivedere la decisione di Nuova Delhi di modificare la politica nazionale sui vaccini da vaccini centralizzati gratuiti a “vaccinazioni a pagamento” da parte di ospedali statali e privati.