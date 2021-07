Aggiornamento sul coronavirus: i casi delle Fiji sono aumentati drasticamente, fornendo rifornimenti alle persone in isolamento

La Federal Reserve Bank di Minneapolis lo farà Richiedi ai dipendenti attuali e futuri di essere completamente vaccinati Contro il Covid-19. Il presidente della banca Neel Kashkari ha rivelato in un post sul blog che la banca ha detto ai suoi 1.100 dipendenti che devono essere completamente vaccinati entro la fine di agosto per continuare a lavorare lì.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha Contro il parere di chi è risultato negativo al coronavirus Dopo che gli è stato chiesto di autoisolarsi, dovrebbero essere autorizzati a partire liberamente. Attualmente, le persone che hanno avuto contatti con qualcuno risultato positivo al Covid-19 devono autoisolarsi per un massimo di 10 giorni, anche se successivamente risultano negative.

Funzionari sanitari del Mississippi, lo stato con il tasso di vaccinazione più basso degli Stati Uniti, hanno rivelato che oltre il 75% delle persone infette dal coronavirus Nei 10 giorni di giugno, varianti DeltaIl funzionario sanitario statale Thomas Dobbs ha affermato su Twitter che il 78% dei casi di Covid-19 dal 16 al 25 giugno erano varianti più facilmente trasmesse.

Sebbene gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa stiano mostrando segni di forte ripresa economica dalla pandemia di coronavirus, Molti paesi affrontano un’impennata dei tassi di infezioneLo ha detto il presidente del FMI Kristalina Georgieva (Kristalina Georgieva). Georgieva ha avvertito in un rapporto di sorveglianza rivolto ai paesi del G20 prima della riunione del G20 tenutasi a Venezia, in Italia, dal 9 al 10 luglio, che le “differenze si stanno approfondendo” tra i paesi.

Il ministro britannico è Consenti ai camionisti di lavorare più a lungo Cercando di risolvere un Grave carenza di manodopera Ciò sta interrompendo la consegna e potenzialmente spingendo verso l’alto i prezzi al consumo. Ma le aziende di trasporto e i sindacati hanno affermato che le modifiche alle regole progettate per garantire la sicurezza non avranno alcun impatto a breve termine e, se verranno apportate modifiche, le già difficili condizioni di lavoro diventeranno meno attraenti, esacerbando così il problema. problemi di reclutamento nel settore.

Mercoledì a New York City Sfilata con un ticker per commemorare i loro importanti lavoratori, ma a Consultazione calda Fino a stasera, la celebrazione non è valida. I primi soccorritori, medici, infermieri, insegnanti e addetti ai trasporti hanno portato più di una dozzina di carri allegorici attraverso Heroes Canyon a Lower Manhattan e hanno distribuito acqua lungo il percorso della parata.

Secondo i rapporti, lo stato brasiliano colpito dell’Amazzonia Per la prima volta dall’inizio della pandemia, il numero di decessi legati al coronavirus è stato pari a zeroScene dolorose si sono verificate in questo vasto stato della foresta pluviale durante la pandemia, specialmente nel gennaio di quest’anno, quando la capitale Manaus non aveva rifornimento di ossigeno, molte persone sono morte per soffocamento.

La Gran Bretagna è Condividi la sua tecnologia di sequenziamento del genoma con altri paesi Con crescenti preoccupazioni in tutto il mondo sulla diffusione di nuove varianti del coronavirus. Public Health England ha dichiarato mercoledì che fornirà attrezzature, consulenza tecnica e formazione a Brasile, Etiopia, Kenya, Nigeria e Pakistan per aiutarli a identificare e monitorare il virus.

Domanda globale I viaggi aerei sono “ostacolati” da eccessive restrizioni governative, ha affermato l’Associazione internazionale del trasporto aereo. L’International Air Transport Association ha dichiarato che la domanda totale di voli è leggermente aumentata a maggio, ma era ancora del 62% al di sotto del livello record nello stesso mese del 2019. I dati di aprile hanno mostrato un calo del 65%.