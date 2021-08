Aggiornamento sul coronavirus: il capo dell’OMS chiede una sospensione di due mesi delle iniezioni di richiamo

Share it

Dopo che il vaccino BioNTecb/Pfizer è stato completamente autorizzato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intensificato le pressioni sui datori di lavoro per imporre i requisiti di vaccinazione contro il coronavirus.Biden ha detto che è importante Potenzia la vaccinazione Per contenere la variante Delta del virus.

Per la prima volta dallo scoppio della crisi del coronavirus 18 mesi fa, l’esercito è tornato a Buckingham Palace per la cerimonia del cambio della guardia.questo Attrazioni turistiche popolariL’evento di fronte al palazzo di Londra è stato interrotto nel marzo dello scorso anno per evitare di attirare grandi folle.

Il New Jersey ha annunciato nuovi requisiti di vaccinazione, stabilendo che tutto il personale scolastico e i dipendenti statali, Deve essere completamente vaccinato Entro metà ottobre. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato lunedì che anche gli insegnanti e il personale delle scuole pubbliche di New York dovranno essere vaccinati contro il Covid-19.

Il Pentagono ha dichiarato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si sta preparando a dare mandato a tutto il personale militare di vaccinarsi contro il Covid-19.Il portavoce della difesa John Kirby ha detto lunedì che le autorità militari “si stanno preparando Guida praticabile“Vaccinazione obbligatoria per le forze armate statunitensi.

Un passeggero che si imbarca su un volo Londra Gatwick operato da easyJet a Willy Brandt all’aeroporto di Berlino Brandeburgo © Tobias Schwarz/AFP via Getty Images

EasyJet ha assunto uno degli amministratori delegati più esperti della City di Londra come nuovo presidente e la compagnia aerea ha nominato Stephen Hester nel suo consiglio di amministrazione poiché sta cercando di fare la differenza Da tempi difficiliHester è l’ex CEO di Royal Bank of Scotland e British Land e succederà a John Barton.

Chevron e Hess stanno obbligando alcuni gruppi di dipendenti a essere vaccinati contro il Covid-19 Esitazione contro i vacciniEntrambe le società hanno incaricato i lavoratori offshore nel Golfo del Messico di vaccinarsi. Chevron richiederà anche che alcune persone a terra vengano pugnalate.

Il London City Airport, un hub per i viaggi d’affari, ha dichiarato che molti dei suoi clienti aziendali sono “Ritorno alla vita normale per gradi” Perché indicava un “lento” ritorno alla crescita il prossimo anno. Richard Hill, direttore commerciale del City Airport, ha affermato che l’industria aeronautica è stata “pesante”.

Il Regno Unito ha ordinato altri 35 milioni di dosi del vaccino BioNTech/Pfizer Covid-19, che saranno consegnati nella seconda metà del prossimo anno mentre il governo si prepara Lotta contro possibili mutazioni in futuro Coronavirus. L’ultimo contratto porta il numero totale di iniezioni Pfizer ordinate dal Regno Unito a 135 milioni.