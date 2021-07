Aggiornamento sul coronavirus: il governo del Regno Unito allenta le restrizioni sui permessi per aiutare la ricostruzione di bar e ristoranti

Share it

L’app del SSN Covid-19 ha inviato più di Mezzo milione di allerta La raccomandazione della scorsa settimana per le persone di auto-mettere in quarantena dopo il contatto con qualcuno che è risultato positivo al virus è aumentata di dieci volte in un mese, stabilendo un record.

Il numero di persone che chiedono l’indennità di disoccupazione per la prima volta negli Stati Uniti è sceso a Il livello più basso della pandemia, Con il graduale rallentamento dei licenziamenti, le aziende stanno cercando di aumentare i dipendenti in una carenza di manodopera.

Los Angeles è Ripristina l’obbligo di indossare le mascherine, Richiedendo ai residenti di indossare mascherine al chiuso, indipendentemente dalla situazione delle vaccinazioni, i casi di Covid-19 nel paese continuano ad aumentare.

© AFP tramite Getty Images



Finora, Haiti è l’unico paese nelle Americhe che non ha ricevuto una dose di vaccino contro il coronavirus Ho il primo lotto.

La pandemia di Covid-19 ha causato La vaccinazione infantile è diminuita drasticamente, Rendendo il paese più vulnerabile alle epidemie, ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità.

Casi di Covid-19 tra i vaccinati Secondo lo studio settimanale di Zoe, la popolazione del Regno Unito supererà la popolazione non vaccinata.

impresa Vuoi decidere quali normative imporre Un ministro del governo ha affermato che quando le restrizioni sul coronavirus verranno revocate in Inghilterra la prossima settimana, saranno nei loro locali.

Occupazione nel Regno Unito Continua ripresa a giugnoCon la graduale riapertura dell’economia, sono aumentate le opportunità di lavoro nel settore alberghiero e del commercio al dettaglio.

Le autorità sudcoreane stanno rimescolando Fermare l’epidemia di coronavirus Un cacciatorpediniere sudcoreano compie una missione antipirateria al largo delle coste africane.

Banca al dettaglio statunitense Tagliare la loro rete di filiali Ha anche licenziato dipendenti nella prima metà di quest’anno, scommettendo che la maggior parte del traffico umano digitalizzato durante il blocco della pandemia non tornerà mai più.

Singapore riferisce che dopo la conferma, i casi di Covid-19 sono aumentati notevolmente Un nuovo cluster connesso alla sala karaoke E la loro “hostess sociale”.