Aggiornamento sul coronavirus: il negozio Goop di San Francisco di Paltrow chiude, diventando l’ultima vittima del commercio al dettaglio della città

CureVac ha affermato che, sebbene i risultati complessivi di efficacia siano deludenti, cercherà comunque l’approvazione europea per il suo candidato vaccino contro il coronavirus e ha affermato che l’analisi finale dei suoi studi in fase avanzata mostra che il tasso di protezione contro le malattie gravi è del 77% e la protezione il tasso di ospedalizzazione e morte è del 77%.

All’inizio di giugno, il prezzo delle azioni dell’azienda biofarmaceutica tedesca è sceso di circa il 50%.I dati a medio termine precedenti hanno mostrato che l’efficacia complessiva è stata del 47%, che è molto inferiore ai concorrenti di Moderna e BioNTech, che sviluppano anche acido ribonucleico messaggero (mRNA ) colpi.

L’analisi finale di CureVac, che è quotata al Nasdaq, mostra che l’efficacia complessiva di Covid-19 di qualsiasi gravità è del 48% e l’efficacia complessiva delle malattie lievi è del 53%. La società ha affermato che nei soggetti di età compresa tra 18 e 60 anni, la maggiore efficacia contro malattie gravi significa che il suo vaccino CVnCoV ha ancora modo di ottenere l’approvazione dall’Agenzia europea per i medicinali.

“In ultima analisi, CVnCoV ha mostrato un forte valore per la salute pubblica nel proteggere adeguatamente i partecipanti allo studio nella fascia di età dai 18 ai 60 anni dal ricovero in ospedale e dalla morte e il 77% delle malattie moderate e gravi – crediamo che questo sia una sorta di Il profilo di efficacia ha reso un contributo importante per aiutare a gestire la pandemia di Covid-19 e la diffusione di mutazioni dinamiche”, ha affermato il CEO Franz-Werner Haas.

Durante il test CureVac a Bruxelles, in Belgio, un volontario ha ricevuto una dose di vaccinazione o un placebo © REUTERS

CureVac sostiene che il vaccino mRNA che produce con l’aiuto del gigante farmaceutico Bayer ha prestazioni inferiori perché elabora 15 diverse varianti di virus. Nei suoi studi, circa l’86% dei casi di coronavirus proveniva da ceppi elencati come “varianti di interesse” o “varianti di interesse” dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ma la ricerca recente mostra ancora che altri vaccini hanno una maggiore efficacia.

Haas ha affermato che lo studio CureVac ha studiato 40.000 soggetti in Europa e in America Latina e fornirà anche dati preziosi sulle varianti del coronavirus. La società ha dichiarato che quasi nessuno dei soggetti aveva il ceppo di coronavirus originale e circa l’11% erano le varianti meno studiate.

All’inizio di questo mese, CureVac Dillo a teIl “Financial Times” britannico ha dichiarato che potrebbe richiedere l’approvazione normativa per gruppi di età specifici, livelli di gravità specifici o potenziali potenziamenti. Ha anche insistito sul fatto che il vaccino di seconda generazione sviluppato in collaborazione con GlaxoSmithKline per affrontare le varianti del virus non dovrebbe essere influenzato dai risultati deludenti del suo vaccino originale a causa del suo design diverso.