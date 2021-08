Aggiornamento sul coronavirus: il New York Film Festival richiede il certificato di vaccinazione

Il numero di stati nell’elenco dei consigli di viaggio di Chicago è Con l’aggiunta di California, New York e North Carolina, il numero è aumentato a oltre 30La raccomandazione richiede ai viaggiatori non vaccinati dei cosiddetti stati della “lista arancione” di sottoporsi a un test Covid-19 negativo o di essere messi in quarantena per 10 giorni non più di 72 ore prima di arrivare a Chicago.

Il governatore della Florida Ron DeSantis (Ron DeSantis) ha avvertito che il Board of Education dello stato Lo stipendio dei dirigenti scolastici che richiedono agli studenti di indossare le mascherine può essere trattenutoIl portavoce del governatore ha dichiarato che il sovrintendente e i membri del consiglio d’istituto che “hanno violato intenzionalmente” l’ordine esecutivo di DeSantis che vieta di indossare maschere potrebbero incorrere in sanzioni pecuniarie Ha scritto su Twitter.

Il governo tedesco ha detto che l’avrebbe fatto Fine dei test gratuiti per il coronavirus per le persone non vaccinate questo autunno, Sperando di promuovere più residenti per ottenere colpi. Il cancelliere tedesco Angela Merkel e i leader dei 16 stati federali tedeschi hanno concordato di attuare la decisione in una riunione iniziata l’11 ottobre per discutere i regolamenti sulle epidemie e le catastrofiche inondazioni di luglio.

La Germania spera di aumentare i tassi di vaccinazione ponendo fine ai test Covid-19 gratuiti © Getty Images

Citigroup è la nuova banca Richiedere ai lavoratori delle principali città degli Stati Uniti di entrare nell’ufficio per le vaccinazioni Perché permetterà ai dipendenti di tornare in ufficio il mese prossimo. Il capo delle risorse umane di Citi ha dichiarato in una dichiarazione che i dipendenti delle banche nell’area dei tre stati di New York, Chicago, Washington, DC, Boston e Filadelfia devono essere vaccinati se vogliono entrare in ufficio. dichiarazione.

Tre quarti degli adulti nel Regno Unito Ora sono state somministrate due dosi di vaccino contro il Covid-19, Secondo il governo.dati In uscita martedì Mostra che sono state iniettate più di 86 milioni di dosi e più di 39 milioni di persone hanno ricevuto due iniezioni di uno dei vaccini approvati.

NHS esorta gli studenti Iscriviti ai servizi sanitari seguendo uno dei 900 corsi offerti dall’universitàUn pacchetto di 15 milioni di sterline fornirà ai partecipanti un rapido programma di formazione volto ad aumentare il numero di infermieri e altri ruoli medici. Il piano, 18 mesi dopo la peggiore crisi medica globale da generazioni, mira a portare altri 5.000 membri del personale di supporto sanitario da coloro che hanno lasciato l’istruzione a tempo pieno.

Le autorità sanitarie portoghesi hanno La vaccinazione è raccomandata per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni, Prima o poco dopo il rientro a scuola dalle vacanze estive di metà settembre. Come il Regno Unito e la Svezia, il Portogallo ha precedentemente adottato un approccio più cauto, raccomandando che solo i bambini con malattie croniche in questa fascia di età ricevano iniezioni.

Il Portogallo ora raccomanda le vaccinazioni per i suoi giovani adolescenti © AP

Moderna ha Raggiunto un accordo con il Canada per sviluppare strutture per mRNAL’azienda farmaceutica americana stabilirà nei prossimi anni una fabbrica di mRNA in Canada, dalla quale il Paese potrà ottenere una serie di vaccini per mRNA Moderna, tra cui iniezioni di richiamo Covid-19 e vaccini antinfluenzali.