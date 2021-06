Aggiornamento sul coronavirus: il Regno Unito si sta preparando a rilasciare i dati Covid che potrebbero posticipare la politica di allentamento il 21 giugno

Tassi di vaccinazione contro il Covid-19 riportati negli Stati Uniti In rialzo per il quinto giorno consecutivo, Prevenzione del calo dei livelli di vaccinazione giornaliera al livello visto l’ultima volta a gennaio.

Deficit di bilancio degli Stati Uniti Oltre $ 2 trilioni Supportati dalla spesa di stimolo, nei primi otto mesi dell’anno fiscale in corso, le modifiche alle scadenze fiscali hanno portato a un forte calo del gap di bilancio a maggio.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un Impegnati ad acquistare 500 milioni di vaccini contro il Covid-19 Prodotto da BioNTech/Pfizer, utilizzato per donare ad alcuni dei paesi più poveri del mondo.

I legislatori statunitensi hanno scritto all’amministratore delegato di Pfizer Aumenta il prezzo del suo vaccino contro il Covid-19 Una volta che l’epidemia si sarà calmata.

La durata di conservazione del vaccino contro il Covid-19 di Johnson & Johnson è scaduta Da tre mesi a quattro mesi e mezzo, Ha allentato la pressione sugli stati degli Stati Uniti, dove stanno per scadere milioni di dosi.

La variante Delta del coronavirus scoperta per la prima volta in India è “Pronti a prendere piede in Europa”, L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un avvertimento. Questa variante domina in Inghilterra, superando la variante Alpha meno diffusa, scoperta per la prima volta nel Kent a maggio.

I prezzi al consumo negli Stati Uniti salgono Maggio di più negli ultimi 13 anni La domanda repressa unita all’aumento dei prezzi delle materie prime ha suscitato preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche.

La Banca centrale europea lo farà Mantenere il ritmo degli acquisti di debito Nonostante abbia alzato le sue previsioni per la crescita e l’inflazione nell’Eurozona, ha detto giovedì che le prossime settimane.

Giovedì il ministro della Sanità britannico Matt Hancock Combatti con Dominic Cummings, nega di aver mentito a Boris Johnson e ha affermato che il governo ha funzionato meglio da quando l’ex consigliere capo del primo ministro se n’è andato.

Singapore lo farà Riduci le restrizioni sul distanziamento sociale Dopo aver controllato il recente aumento dei casi di Covid-19, la prossima settimana.

La compagnia di assicurazioni francese Axa è Fornire un piano di liquidazione del valore di 300 milioni di euro Ha presentato reclami contro 15.000 ristoratori nel Paese per perdite causate dagli effetti del Covid-19.

La Corea del Sud sta valutando Fornire la vaccinazione precoce contro il Covid-19 ai lavoratori dei principali esportatori Secondo il Ministero del Lavoro e l’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie, per prevenire interruzioni della produzione.

BioNTech sta progettando un Entra in Africa L’istituzione di impianti di produzione di vaccini mRNA nel continente africano come parte di uno sforzo a lungo termine per affrontare malattie diverse dal Covid-19.

Il Giappone è a rischio Rimbalzo dell’infezione da Covid-19 Il comitato consultivo ufficiale del governo ha avvertito che poiché il pubblico non rispetta più le restrizioni dello stato di emergenza e la liquidità è aumentata.