Aggiornamento sul coronavirus: il regolatore statunitense dei farmaci autorizza il vaccino contro il Covid

Il governatore della banca centrale brasiliana si è impegnato a prendere tutte le misure necessarie Ridurre l’inflazione Previsto perché la più grande economia dell’America Latina si sta riprendendo dall’impatto del Covid-19.

Turisti provenienti da aree ad alto tasso di vaccinazione “Promuovere la ripresa del turismo”Airbnb ha dichiarato giovedì perché ha registrato una forte crescita dei ricavi per il trimestre.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha rivelato i piani per il lancio di anticorpi monoclonali Centro di terapia anticorpale e dispositivo mobile, Questo fa parte della prevenzione delle infezioni da coronavirus da sintomi che richiedono il ricovero in ospedale.

San Francisco chiederà Certificato di vaccinazione completo Per Covid-19, per clienti e dipendenti in locali al chiuso, inclusi bar, ristoranti, palestre ed eventi su larga scala.

Gli utenti della palestra di San Francisco devono dimostrare di essere stati vaccinati © AP



Il numero di richieste di disoccupazione per la prima volta negli Stati Uniti è diminuito Per la terza settimana consecutiva Ma continua a librarsi ad alto livello.

Numero di avvisi inviati dall’app NHS Covid-19 a persone in Inghilterra e Galles Giù del 20% Secondo i dati del SSN nel Regno Unito, entro la settimana del 4 agosto.

Agenzia Internazionale per l’Energia “stern” Downgrade della previsione della domanda di petrolio Dopo che diversi importanti paesi consumatori di energia hanno implementato nuove restrizioni per prevenire la diffusione di varianti del coronavirus Delta, per il resto dell’anno.

Un importante sondaggio ha rilevato che il calo del tasso di infezione da coronavirus nel Regno Unito è rallentato e ci sono segni che Aumento dei casi giornalieri.

L’economia britannica è cresciuta nel secondo trimestre, Aumentato del 4,8% Con l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus e un rapido piano di vaccinazione contro la pandemia.

Canberra, la capitale dell’Australia, è entrata Bloccato per una settimana Dopo aver segnalato il primo caso di Covid-19 infetto localmente in più di un anno.

La Nuova Zelanda partirà per fasi Riapre i suoi confini internazionali Il governo ha dichiarato giovedì che a partire dal prossimo anno manterrà la tolleranza zero per la diffusione del Covid-19.