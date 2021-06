Aggiornamento sul coronavirus: il ricovero ospedaliero nello Stato di New York raggiunge un minimo record

L’indagine sulla gestione del Brasile della crisi di Covid-19 ha ascoltato le accuse secondo cui un funzionario pubblico è stato costretto ad agitare la mano attraverso un accordo di importazione di vaccini e il presidente Jair Bolsonaro Stai attento a potenziali violazioniLa commissione del Senato sta esaminando come il governo sta rispondendo all’epidemia.

A causa dell’alto livello di vaccinazione del paese, l’Islanda ha revocato tutte le restrizioni nazionali e presto rilasserà i requisiti di test per i viaggiatori completamente vaccinati.Il ministro della Salute Svandis Svavarsdóttir ha dichiarato che i requisiti per indossare maschere e mantenere il distanziamento sociale Le restrizioni di montaggio sono state rimosse.

sintomo Salute mentale avversa Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, questa situazione è più comune tra gli operatori sanitari statunitensi che trascorrono più tempo in attività di risposta al Covid-19 o lavorano per lunghe ore. I ricercatori hanno intervistato 26.174 dipendenti tra il 29 marzo e il 16 aprile.

Dall’inizio di questo mese, i casi giornalieri di coronavirus delle Fiji sono aumentati di oltre sette volte e il ministro della Salute ha incolpato dell’aumento Variante Delta altamente trasmissibileIl numero di casi è aumentato notevolmente nelle ultime settimane, da 37 casi il 1° giugno a 308 casi il 24 giugno. Ora sono morte 14 persone.

Il Latitude Music Festival sarà a Consentire il funzionamento a pieno carico È stato incluso nel piano di ricerca sugli eventi del governo dopo quest’estate. Latitude è stata fondata nel 2006 e di solito può ospitare circa 35.000 persone. Si svolgerà dal 22 al 25 luglio, tre giorni dopo che l’Inghilterra avrà revocato tutte le restanti restrizioni al blocco.

Christie’s ha affermato che durante la pandemia, l’internazionalizzazione dei beni di lusso ha permesso all’industria di sbarcare il lunario. Nel 2020 la sua asta online online Includi offerenti da 90 paesiIl vicepresidente senior del marketing Neda Whitney (Neda Whitney) ha affermato che non c’è mai stato un rappresentante prima. Rappresentavano il 40% degli offerenti.

Vaccine Alliance Gavi ha detto che lo farà Fornisci altri 775 milioni di dollari Dopo aver annunciato che entro la fine dell’anno saranno fornite 1,9 miliardi di dosi di vaccino, aiuta i paesi a basso reddito a prepararsi a fornire piani, assistenza tecnica e attrezzature per la catena del freddo. Questi fondi finanzieranno il progetto Covax.

Un piano immobiliare da 8 miliardi di euro è così importante per l’economia greca che è entrato a far parte delle discussioni con i creditori dell’Eurozona, e Atene approverà il piano dopo anni di ritardo. Sviluppo immobiliare di Hellinikon—— Tripla di Monaco -Viste come la chiave per aiutare la Grecia a riprendersi dalla pandemia e dalla recessione.